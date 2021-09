„Gogglebox. Przed telewizorem”. Zobacz, jak zmieniły się bliźniaczki z programu

„Gogglebox. Przed telewizorem”, podobnie jak „Królowe życia” to jeden z najpopularniejszych programów stacji TTV. Reality show emitowane jest już od siedmiu lat i ma już rzeszę wiernych fanów, podobnie, jak występujące w nim osoby. W końcu to właśnie tam rozpoczęła się kariera Sylwii Bomby, która dzisiaj występuje w „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”.

GoggleBox. Przed telewizorem. Metamorfoza bliźniaczek

„W Gogglebox. Przed telewizorem” pary, rodziny lub grupy przyjaciół oglądają i na żywo komentują programy rozrywkowe, seriale, a nawet programy informacyjne. Wśród uczestników są Ewa i Agnieszka, siostry bliźniaczki, które zyskały sympatię widzów, a ich instagramowe konto śledzi już ponad 40 tysięcy osób. Ostatnio siostry zaskoczyły swoich fanów spektakularną metamorfozą.

Obie panie miały dotychczas proste blond włosy i pokazywały się swoim obserwatorom w delikatnym makijażu. Tym razem Ewa i Agnieszka postanowiły naprawdę zaszaleć, a ich zmiana wizerunku zachwyciła internautów. „Ślicznotki! Nie do poznania”, „Cudownie wyglądacie. Nie poznałam!”, „Musiałam sprawdzić, kto wstawił zdjęcie! Pięknie”, „Marylin i Monroe. Nasze śląskie” – pisali w komentarzach pod zdjęciami fani bliźniaczek.

Czytaj też:

„The Office PL”. Polska wersja serialu „Biuro” ze zwiastunem. Jak wyszło?