Sam Levinson tworzy kolejny serial. W roli głównej Lily-Rose Depp

Co wiemy o filmie?

Z udostępnionych już informacji wynika, że „Idol” opowiada o piosenkarce pop, która rozpoczyna romans z tajemniczym właścicielem klubu i jednocześnie liderem kultu z Los Angeles. Wiemy już, że The Weeknd, który tworzy serial, będzie także w jego obsadzie. W związku z tym, że to na tę chwilę Depp i piosenkarz są jedynymi ogłoszonymi członkami obsady, uważa się, że to oni wcielą się w głównych bohaterów.

Producentem wykonawczym i scenarzystą serii będzie Sam Levinson, którego „Euforia”, stworzona w 2019 roku dla HBO, przyniosła uznanie krytyków, chwalących twórcę za scenariusz i dobór aktorów.

Kim jest Lily Rose-Depp?

Lily-Rose Melody Depp urodziła się w Paryżu 27 maja 1999 roku. Ma o trzy lata starszego brata – Johna Christophera „Jacka” Deppa III. Rodzice Lily-Rose rozstali się w czerwcu 2012 roku.

Tuż po swoim debiucie w magazynie „Oyster”, w 2015 roku Lily-Rose Depp po raz pierwszy także pokazała się jako modelka dla Chanel. Córka pary Depp-Paradis nie poprzestała jednak na modelingu. Pokazała, że tak samo pasjonuje ją kino. Swoją karierę rozpoczęła w roli epizodycznej w filmie „Kieł” Jorgosa Lantimosa. W 2015 roku ogłoszono też, że weźmie udział w produkcji „Planetarium”, w której wcieli się w rolę jednej z sióstr pracujących jako media w latach 30. W tym samym roku została obsadzona w roli Isadory Duncan w „La danseuse”. W 2019 roku pojawiła się u boku Timothée'ego Chalamet w filmie „Król” .

