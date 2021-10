Regé-Jean Page zagra w nowym thrillerze braci Russo dla Netfliksa. Co wiemy?

Regé-Jean Page stał się ogromną gwiazdą po tym, jak wcielił się w Simona Basseta w serialu „Bridgertonowie”. Już wiemy, że w 2. sezonie produkcji możemy liczyć co najwyżej na jego cameo, natomiast fani aktora mimo to mają powody do zadowolenia. Już niedługo zobaczymy go w nowym thrillerze, produkowanym także dla platformy Netflix.

Co prawda nie znamy jeszcze tytułu produkcji, jak i żadnych szczegółów, dotyczących fabuły, jednak wiadomo, że projekt realizowany jest przez scenarzystę i reżysera Noah Hawleya, najlepiej znanego ze stworzenia telewizyjnych serii „Fargo” i „Legion”. Amerykanin współpracował ponadto przy produkcji hitów takich jak „Kości” (2005-2008), „The Unusuals” (20009) czy „My Generation” (2010). Obecnie jest także zaangażowany w tworzenie telewizyjnego serialu na podstawie serii filmów „Obcy”. Nowy thriller z aktorem znanym z „Bridgertonów” jest także produkowany przez Joe i Anthony'ego Russo, znanych z wyreżyserowania szeregu filmów należących do Marvel Cinematic Universe, w tym „Avengers: Wojna bez granic” (2018) czy „Avengers: Koniec gry” (2019), który szybko stał sie najbardziej dochodowym filmem wszech czasów. Nie będzie to pierwsze spotkanie braci Russo z Pagem na planie. Współpracowali już przy nadchodzącym filmie z Chrisem Evansem i Ryanem Goslingiem dla Netfliksa, zatytułowanym „The Gray Man”. Obraz oparty będzie na debiutanckiej powieści Marka Greaneya o tym samym tytule, wydanej w 2009 roku. Fabuła podąża śladami Courta Gentry'ego – niezależnego zabójcy i byłego agenta CIA, który wyrusza w misję do Francji, aby uratować swojego przyjaciela sir Donalda Fitzroya i jego rodzinę przez Lloydem, członkiem ogromnej francuskiej korporacji. Premiera filmu „The Gray Man” planowana jest na 2022 rok. Czytaj też:

