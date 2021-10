Filmy i seriale idealne na jesienne wieczory. Co proponuje nam Netflix?

„Rebeka”

Młoda żona wprowadza się do imponującej posiadłości męża, gdzie musi poradzić sobie ze złowrogą gosposią i namacalną obecnością poprzedniej, zmarłej pani domu.





„Nawiedzony dom na wzgórzu”

Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.





„Nawiedzony dwór w Bly”



Twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu” prezentuje gotycką romantyczną historię o duchach na podstawie prozy Henry'ego Jamesa.



„Nie otwieraj oczu”



W obliczu nieznanej, śmiercionośnej siły matka z małymi dziećmi desperacko walczy o przetrwanie.



„Sok z żuka”

Do domu zamieszkiwanego przez parę duchów wprowadzają się nowi właściciele. Zjawy, chcąc się ich pozbyć, wzywają z zaświatów bioegzorcystę – Beetlejuice'a.





„Mroczne cienie”

Ukarany przez mściwą wiedźmę Barnabas wstaje z grobu po dwustu latach i trafia w szalone lata 70., których zupełnie nie rozumie.





„Truposze nie umierają”



W małym miasteczku Centerville umarli wstają z grobów i atakują żywych. Mieszkańcy walczą o przetrwanie.



„Nikt nie ujdzie z życiem”



Ambar jest imigrantką, która chce spełnić swój amerykański sen. Jednak gdy przeprowadza się do taniego mieszkania, zaczyna przeżywać koszmar, przed którym nie da się uciec.



„Krwawe niebo”

Cierpiąca na tajemniczą chorobę kobieta musi ujawnić swój mroczny sekret, gdy terroryści próbują przejąć samolot, którym podróżuje ona ze swoim synkiem.





„The Invasion”

Rozbity wrak może być skażony tajemniczym wirusem. Ludzie, którzy mają kontakt z substancją pokrywającą prom kosmiczny, zostają pozbawieni odczuć i emocji.





„Wywiad z wampirem”

Historia wdowca, który by przestać cierpieć, zostaje przemieniony w wampira. Jego charakter nie pozwala mu zabijać ludzi z zimną krwią, ale nie jest na tyle silny, by wybrać samobójstwo.





„Zaginiona dziewczyna”

Po przeprowadzce Amy i Nick przeżywają kryzys. Gdy w dniu rocznicy ślubu kobieta znika bez śladu, jej mąż staje się głównym podejrzanym.





„Joker”



Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.



„Siedem”

Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza – siedmiu grzechów głównych.





„Lighthouse”



Historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrażać ich własne najgorsze koszmary.



„Oczy szeroko zamknięte”

Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.





„Contratiempo”

Po przebudzeniu się w pokoju hotelowym obok martwej kochanki młody biznesmen zatrudnia wybitną adwokat, aby ustalić, do czego tak naprawdę doszło.





„Prime Time”



Uzbrojony mężczyzna wchodzi do studia telewizyjnego i bierze zakładników. Jego celem jest wejście na wizję podczas prime time'u.



„Diabeł wcielony”

Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.





„Platforma”



Betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża w dół w wielopoziomowym więzieniu. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostaną tylko resztki — albo głód i rozpacz. Czytaj też:

