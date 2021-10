Przygoda Daniela Craiga z rolą Jamesa Bonda. Dokument już na HBO GO

„Być jak James Bond” – o czym jest dokument?

Daniel Craig, po pięciu filmach i 15 latach w roli Jamesa Bonda, żegna się z tą ikoniczną postacią. Z tej okazji powstał wyjątkowy dokument, który przybliży widzom perspektywę aktora i pozwoli spojrzeć na ostatnie filmy o 007 jego oczami.

W 45-minutowym filmie dokumentalnym „Być jak James Bond” zobaczymy archiwalne nagrania z planów filmowych i usłyszymy wiele osobistych wspomnień Daniela Craiga, który w rozmowie z producentami, Michaelem G. Wilsonem i Barbarą Broccoli, opowiada o swoich doświadczeniach i przeżyciach związanych z tą rolą. W trakcie rozmowy także producenci uchylają rąbka tajemnicy i dzielą się swoimi wspomnieniami z pracy nad filmami z udziałem Craiga i współpracą z aktorem. Produkcja zawiera także niepublikowane nigdy wcześniej archiwalne nagrania z filmów o Jamesie Bondzie, począwszy od „Casino Royale” aż do „Nie czas umierać”.

Daniel Craig jako James Bond – te filmy obejrzysz na HBO GO

„Casino Royale" (2006)



Po otrzymaniu statusu agenta 00 James Bond dostaje pierwsze ważne zadanie, w którym pomóc ma mu piękna Vesper Lynd. Jego przeciwnikiem jest bankier terrorystów Le Chiffre.



„007 Quantum of Solace” (2008)

Agent 007 rozpracowuje przestępczą organizację Quantum.





„Skyfall" (2012)



Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu.



„Spectre" (2015)

James Bond stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji WIDMO. Tymczasem w Londynie M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6.

