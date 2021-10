„Królowe życia”. Rafał Grabias pozwał Gabriela Seweryna. O co oskarża byłego partnera?

Gabriel Seweryn i Rafał Grabias byli parą przez niemal dwie dekady. Niestety okazało się, że ostatnimi laty ich związek był już tylko fikcją. W rozmowie z Wprost.pl Seweryn wyznał, że partner go od dawna zdradzał i bardzo źle traktował.

„Królowe życia”. Grabias pozwał Seweryna

Wyznania Seweryna w mediach wywołały do odpowiedzi jego byłego partnera Rafała Grabiasa i tak panowie zaczęli wzajemnie przerzucać się oskarżeniami. Od lutego mężczyźni nie utrzymują już ze sobą kontaktu, jednak wszystko wskazuje na to, że finał ich kłótni będzie miał miejsce w sądzie. Jak donosi serwis Pomponik, Grabias wynajął adwokata i zamierza pozwać byłego partnera o naruszenie dóbr osobistych i zniesławienie. Mężczyzna zarzuca Sewerynowi, że za sprawą udzielanych wywiadów „bezprawnie wtargnął w jego sferę emocjonalną, a także poczucie bezpiecznej i niezakłóconej aktywności życiowej, które budował od początku zakończenia ich relacji prywatnych i zawodowych”

Grabias żąda, by Seweryn niezwłocznie przestał wyrażać publicznie swoje opinie o nim. – To brzmi jak szantaż! Choć nie boję się spotkania w sądzie ani wyciągnięcia „haków” na mnie, postanowiłem nie wypowiadać się więcej na temat byłego partnera. Liczę na to, że mój komentarz dla Pomponika raz na zawsze zamknie sprawę. Pragnę żyć swoim życiem, tu i teraz – powiedział rozgoryczony Seweryn.

Czytaj też:

QUIZ. Młode gwiazdy, które rządzą polską sceną muzyczną. Czy rozpoznasz wszystkie?