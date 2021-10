Beata Tadla padła ofiarą oszustów. Gwiazda zapowiedziała kroki prawne

Ostatnimi czasy wiele gwiazd narzekało, że oszuści bezprawnie wykorzystują ich wizerunek, reklamując bez ich wiedzy swoje produkty. Ewa Drzyzga padła ofiarą ludzi sprzedających środki na odchudzanie, teraz o bezprawnym procederze poinformowała Beata Tadla.

Beata Tadla padła ofiarą oszustów. „Krętactwo, nadużycie i przekręt”

Oburzona dziennikarka zamieściła na Instagramie wpis informujący, że jej wizerunek został wykorzystany do reklamowania platformy finansowej. Oszuści wykorzystali starą, sprawdzoną metod. Nie tylko bez jej zgody, ale i wiedzy dziennikarki, użyli w reklamie jej twarzy oraz fragmentów wywiadów. Zostały one zmanipulowane tak, by pasowały do ich przekazu.

„Obrzydliwe oszustwo! Nie reklamuję żadnej platformy finansowej. Krętactwo, nadużycie i przekręt”– napisała oburzona Tadla na Instagramie, informując, że sprawę oczywiście zgłosiła do odpowiednich służb liczy na to, że zostanie wyjaśniona. „Do stworzenia tego fejku wykorzystano dostępne w internecie fragmenty publikacji z moim udziałem, zrobiono to bezprawnie, bez zwracania uwagi na logotypy mediów, którym udzielałam wywiadów na zupełnie inne tematy” – napisała dziennikarka, zadając pytanie kto się tyle natrudził, a przede wszystkim ile zarobił na jej krzywdzie.

instagramCzytaj też:

„Królowe życia”. Rafał Grabias pozwał Gabriela Seweryna. O co oskarża byłego partnera?