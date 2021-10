Nie działają ci Facebook, Messenger i Instagram? Zobacz, co dziś nowego na Netflix

Problemy z działaniem Facebooka zauważyli nie tylko użytkownicy serwisu w Polsce. Awaria jest globalna i nie wiadomo, ile potrwa. Co więcej, w związku z tym, że z Facebookiem nieodłącznie związane są Messenger i Instagram – te serwisy również nie działają. Na mapach portalu downdetector.pl widać jednak, że problemy występują także w Czechach i w Niemczech, ale skarżą się też na nie internauci z m.in. USA. Na Twitterze szybko popularność zdobyły hasztagi: instagramdown, facebookdown, WhatsApp czy messengerisoverparty. W sprawie oświadczenie wydało już kierownictwo Facebooka, które zapewniły, że „pracują nad jak najszybszym przywróceniem normalnego działania serwisów”.

Nie macie co ze sobą zrobić i czujecie się nieswojo w tej sytuacji? Uspokajamy. Istnieją jeszcze platformy streamingowe, w tym oczywiście chyba najbardziej lubiany przez Polaków Netflix. Podpowiadamy, jakie filmy, seriale i programy premierowo możecie dziś oglądać na platformie.

„Sprzątaczka” – 1 października



Kobieta, która uciekła od brutalnego partnera, pracuje jako sprzątaczka, aby utrzymać dziecko i zapewnić jemu oraz sobie lepszą przyszłość.



„Kocie wiedźmy” – 1 października



Na dwunaste urodziny Willa Ward dostaje prezent, który otwiera przed nią i jej koleżankami świat magii, mówiących zwierząt i wielu innych niezwykłości.



„Diana: Musical” – 1 października



Wspaniałe, a jednocześnie destrukcyjne życie księżnej Diany jest tematem tego oryginalnego musicalu sfilmowanego przed jego oficjalną premierą na Broadwayu.



„Kroniki Seinfelda” – sezony 1-9 – 1 października

Głównymi bohaterami serialu są Jerry Seinfeld – komik, który uważa się za głos rozsądku w naszych czasach. Boi się bakterii i jest pedantem, a także zagorzałym fanem Supermana i płatków śniadaniowych. Jego najlepszym przyjacielem jest George Costanza, zakompleksiony, głównie bezrobotny mężczyzna po 30-tce. W serialu poznajemy także Elaine Benes, byłą partnerkę Jerry'ego, inteligentną i asertywną i inteligentną kobietę. Kolejną postacią jest cosmo Kramer – sąsiad Jerry'ego, energiczny mężczyzna, który utrzymuje spore grono znajomych poza wymienioną czwórką.





„Legalna blondynka” – 1 października

Porzucona Elle postanawia odzyskać utraconą miłość, udowadniając byłemu chłopakowi, że jest równie błyskotliwa jak on. W tym celu rozpoczyna studia prawnicze.





„Mad Max” – 1 października

Max, policjant drogówki, naraża się gangowi motocyklowemu. Gdy bandyci zaczynają prześladować jego rodzinę, wypowiada im walkę na śmierć i życie.





„On My Block” sezon 4. – 4 października



Grupa nastoletnich przyjaciół zmaga się z wyzwaniami dorastania w cieszącej się marną sławą części Los Angeles.



„Escape The Undertaker” – 5 października

Czy wrestlerzy z New Day przeżyją niespodzianki, które czekają na nich w ponurej rezydencji Undertakera? To Ty decydujesz o ich losie w tym filmie interaktywnym.





„Miłość jest ślepa: Brazylia” – 6 października



Randkowy eksperyment dociera do Brazylii. Miejscowi single szukają prawdziwej miłości i zaręczają się, chociaż... nigdy się nie widzieli.



„Ktoś jest w twoim domu” – 6 października



Film producentów „Stranger Things” i Uniwersum Obecności. Uczennica liceum (Sydney Park) i inne osoby z jej klasy w nowej szkole stają się celem zamaskowanego mordercy, który zamierza ujawnić światu ich mroczne sekrety. Na podstawie bestsellerowej powieści z listy New York Timesa autorstwa Stephanie Perkins. Reżyseruje Patrick Brice.



„Małe kobietki” – 6 października



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.



„Sexy Beasts” sezon 2. – 6 października

W nadziei na stworzenie prawdziwego związku single zakładają najwymyślniejsze kostiumy, aby sprawdzić, czy podczas randki w ciemno coś zaiskrzy.





„Straszne mroczne historie” – 8 października



Prześmiewczy serial animowany. Jaś i Małgosia przenoszą się z własnej historii do ośmiu innych klasycznych baśni braci Grimm lub inspirowanych ich opowieściami.



„Rodzinny biznes” sezon 3.– 8 października



Paryska rodzina postanawia przekształcić swój podupadły sklepik z koszernym mięsem w pierwszy francuski coffee shop.



„Pretty Smart” – 8 października

Oczytana Chelsea odkrywa, że musi jeszcze sporo dowiedzieć się o szczęściu, gdy wprowadza się do swojej żywiołowej siostry i trójki jej współlokatorów.





„Grudge” – 8 sierpnia



Każdy, kto wejdzie do przeklętego domu, zginie okrutną śmiercią.



„Mój brat, moja siostra” – 8 sierpnia

Gdy testament ojca zmusza ich do zamieszkania razem, Nik i Tesla — oraz dzieci Tesli – próbują przezwyciężyć dzielące ich różnice, by znów stać się rodziną.





„Pokemon: Sekrety dżungli” – 8 października



Koko dorasta w dżungli u boku samotnika Zarude'a. Kiedy spotyka Asha i Pikachu, poznaje świat ludzi i odkrywa spisek zagrażający jego domowi.



„Hometown Cha-Cha-Cha” – 9 października

Dentystka z wielkiego miasta postanawia przenieść swoją praktykę do małej nadmorskiej wsi. Tam poznaje czarującego mężczyznę, który jest jej kompletnym przeciwieństwem.





„Blue Period” – 9 października

Znudzony życiem popularny licealista Yatora Yaguchi odkrywa w sobie artystyczną duszę i zanurza w pięknym, lecz okrutnym świecie sztuki.

