„Ekler” już niedługo na YouTube. Skiba atakuje o. Rydzyka w utworze promującym serial

„Ekler” – fabuła serialu



Pierwszy satyrokleryczny serial polski „Ekler” zadebiutuje już 14 października na YouTube. Głównym bohaterem produkcji jest postać nazwana „Ojcem Przewodnikiem”. Podobnie, jak było to w przypadku „Ucha Prezesa”, w produkcji tej nie zabraknie postaci wzorowanych na obecnych politykach, głównie z obozu rządowego. W obsadzie serialu znajdą się między innymi Piotr Cyrwus, który zagra Prezydenta Polska, Rafał Rutkowski, Aleksandra Szwed, Bartłomiej Kasprzykowski i Jerzy Schejbal. Pojawi się też Krzysztof Skiba, który specjalnie na tę okazję nagrał kawałek zatytułowany „Dawaj ostro”.

O czym jest piosenka „Dawaj ostro”?

„Wiara zawsze czyni cuda. Nam się wypić dzisiaj uda... I każdemu tu na zdrowie. W Polskę idziemy drodzy panowie. Zdobędziemy szwedzki stół, by się biskup modlić mógł. To tradycja – bawić suto wypić dobrze przed pokutą” – śpiewa w utworze artysta. „A gdy kasa pełna jest, to osiągniesz każdy cel. Kto zapłaci – jest zbawiony, może d*mać cztery żony. Szmal na wiele ci pozwoli, życie w świętej aureoli” – dodaje dalej. Posłuchajcie sami:

„Stop rydzykizacji kraju”

Produkcją serialu zajęła się Beata Harasimowicz, która zapewnia, że „Ekler” nie jest kabaretem, ale profesjonalnym serialem komediowym, który ma na celu pokazać wady Kościoła . – Kościół katolicki ostatnio kojarzy się z pychą, chciwością czy nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu. Do tego dochodzą nadużycia seksualne. Z tym próbujemy walczyć za pomocą satyry. Nie ocieplamy wizerunku hierarchów, lecz pokazujemy kulisy działania Kościoła. Nasze hasła to „Stop rydzykizacji kraju” oraz „Serial podwyższonego Rydzyka” – przekazała producentka.

