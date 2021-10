„Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Kto odpadł w 6. odcinku? Zobaczcie występy uczestników

Pięć par na parkiecie

Przypomnijmy, w 6. odcinku „Tańca z gwiazdami” na parkiecie zobaczyliśmy już tylko pięć par. Byli to: Sylwia Bomba i Jacek Jeschke, Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz, Łukasz Jurkowski i Wiktoria Omyła, Magdalena Kajrowicz-Zapała i Rafał Maserak oraz Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz. Występy oceniało początkowo jury show, w którym są: Andrzej Piaseczny, Iwona Pavlović, Michał Malitowski oraz Andrzej Grabowski.

Ile punktów od jury zdobyli uczestnicy za swoje tańce?

Pierwsi na parkiecie pojawili się Kajra i Maserak, którzy zatańczyli tango do utworu Abby „Voulez-Vous”. Jury było zachwycone ich występem i przyznało im w sumie 34 punkty. Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz zatańczyli swing do piosenki „Honey, Honey”, zdobywając łącznie 23 punkty. Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz zaprezentowali taniec do piosenki „Gimmie! Gimmie! Gimmie!”, który dał im w sumie 36 punktów. Kolejni byli Łukasz Jurkowski i Wiktoria Omyła. Zatańczyli do „Mamma Mia!”, zdobywając notę 25 punktów. Sylwia Bomba i Jacek Jeschke zatańczyli do „Dancing Queen”, za co jury dało im 25 punktów. Kajra i Rafał Maserak za swój występ otrzymali 40 punktów.

Przy drugich tańcach wieczoru punktacja przedstawiała się następująco:

Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz – 27 punktów

Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz – 40 punktów

Łukasz Jurkowski i Wiktoria Omyła – 33 punkty

Sylwia Bomba i Jacek Jeschke – 36 punktów

Po głosowaniu widzów wśród zagrożonych par znaleźli się: Łukasz Jurkowski i Wiktoria Omyła oraz Kajra i Rafał Maserak.

Ostatecznie, decyzją widzów, z show pożegnali się Łukasz Jurkowski i Wiktoria Omyła. – To był dla mnie wielki fun, i szczerze mówiąc, przychodząc tutaj nie spodziewałem się tego. Mam nadzieję, że Wiktoria chociaż trochę nauczyła mnie tańczyć i teraz będę tańczył do samego rana – mówił Juras.

Skróty wszystkich tańców 6. odcinka programu

Sylwia i Jacek (fokstrot)



Juras i Wiktoria (quickstep)



Oliwia i Michał (swing)



Kajra i Rafał (Tango)



Piotr i Hania (pasodoble)



Juras i Wiktoria (czaczacza)



Sylwia i Jacek (samba)



Kajra i Rafał (rumba)



Oliwia i Michał (quickstep)

