Podchwytliwe pytanie w „Milionerach”. Uczestnik stracił szansę wygrania miliona złotych

W ostatnim odcinku „Milionerów” swoją grę kontynuował Jędrzej Siarkowski z Poznania. Problemy pojawiły się przy pytaniu za 125 tys. złotych, do którego podchodził z dwoma kołami ratunkowymi - pytaniem do publiczności i telefonem do przyjaciela.

„Milionerzy”. Kolargol:

A) odkaża rany

B) to sympatyczny miś

C) to zol złota

D) oplata szyję

Kolargol - co to jest?

Gracz błędnie skojarzył nazwę kolargol z popularnym misiem Colargolem, bohaterem książek oraz animacji dla dzieci ze studia Se-ma-for w Łodzi i wybrał odpowiedź B, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A.

Kolargol, czyli inaczej srebro koloidalne, czyli inaczej kolargol, jest substancją powstałą z połączenia bardzo rozdrobnionego srebra z białkiem. Wykazuje działanie zbliżone do antybiotyku i posiada właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe.

Jędrzej Siarkowski wygrał ostatecznie sumę gwarantowaną, czyli 40 tys. zł.

