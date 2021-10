„Love Island. Wyspa Miłości”. Widzowie wyeliminowali kolejną parę. Kto odpadł z programu?

„Love Island. Wyspa Miłości” to bez wątpienia program pełen zwrotów akcji. Zaledwie dwa dni temu uczestnicy głosowali, która z par, ich zdaniem, ma najmniejszą szansę na miłość. Niemal jednogłośnie postawili na Mateusza i Edytę. Tym razem decyzja należała do widzów.

„Love Island. Wyspa Miłości”. Laura i Arek odpadli z programu

Okazało się, że głosujący za pomocą aplikacji fani nie widzą przyszłości dla Laury i Arka. Para miała 30 minut, by spakować się i opuścić wyspę. To jednak nie koniec zawirowań wśród uczestników. Alex zdobyła się w końcu na poważną rozmowę z Jurkiem i wyznała mu, że widzi w nim jedynie przyjaciela. Hiszpan bardzo to przeżył i w rozmowie z kolegami przyznał, że zakochał się w pięknej blondynce, a jej słowa go zabolały.

Na koniec dnia produkcja programu przygotowała dla uczestników niespodziankę na otarcie łez. Okazało się, że „kryjówka” została otwarta i jedna z par spędzi w niej noc sam na sam. Wybór padł na Olę i Adriana. Po wielu zawirowaniach w końcu byli razem i mieli czas na rozmowę z dala od kolegów z show. Wygląda na to, że para bardzo poważnie traktuje swoją znajomość, bo Adrian chce jak najszybciej przedstawić Olę swoim rodzicom. Czy to właśnie oni wygrają „Love Island. Wyspę Miłości”? O tym przekonamy się już wkrótce.

