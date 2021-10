Julia Wróblewska odejdzie z „M jak miłość”? Aktorka walczy z chorobą

Na ekranie występuję od wielu lat. Popularność przyniosła jej komedia komedia romantyczna „Tylko mnie kochaj”, gdzie wystąpiła u boku Macieja Zakościelnego. Dziś, dorosła już Julia Wróblewska ma na koncie kilka filmów i seriali. Aktorka głośno mówi też o chorobie, z którą się zmaga. Gwiazda cierpi na zaburzenia osobowości.

Julia Wróblewska odejdzie z „M jak miłość”?

Aktorka od dawna jest pod opieką specjalistów. W wywiadzie dla portalu Jastrząb Post, Wróblewska przyznała, że zamierza zmienić metody leczenia, co może nawet oznaczać pożegnanie z popularnym serialem Telewizji Polskiej. – Niedługo być może podejmę ważną decyzję. Nie chcę nic mówić, dopóki nie będzie to pewne. Chodzi o kontynuację leczenia, ale w inny sposób. Być może na jakiś czas będę musiała się wyciszyć, ale to zobaczymy. Bardzo możliwe, że zniknę z „M jak miłość” – powiedziała gwiazda serialu, dodając, że produkcja wie o jej planach.

Choroba Julii Wróblewskiej

Jak sama przyznała we jednym z filmików, które zamieściła w social mediach, przez swoją chorobę bywa bardzo niestabilna emocjonalnie. – Mogę być w świetnym humorze, a za chwilę ryczeć, nie wiadomo dlaczego – mówiła wówczas aktorka. Wróblewska przyznała, że cierpi na zaburzenia osobowości, nie chciała jednak zdradzać jakie, ponieważ uważa, że jej choroba wciąż jest stygmatyzowana przez polskie społeczeństwo.

Czytaj też:

„Love Island. Wyspa Miłości”. Widzowie wyeliminowali kolejną parę. Kto odpadł z programu?