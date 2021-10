Aleksandra Domańska urodziła. Gwiazda pokazała niemowlę i wsparła inne kobiety

Popularność przyniosły jej filmy „Volta” i „Podatek od miłości”. Jednak Aleksandra Domańska nie chciała, by zakwalifikowano ją do grona aktorek, które tylko ładnie wyglądają. Zawsze głośno mówiła o swoich poglądach i poruszała trudne tematy. Gdy obcięła krótko włosy, a w internecie pojawiły się plotki, jakoby była biseksualna, straciła rolę. Wtedy powiedziała dość. „Nie ma mojej zgody na taki świat. Ja wiem, że on sobie funkcjonuje i że będzie miał się świetnie, ale na pewno nie będę zasilać go swoją osobą” – powiedziała wówczas i na dłuższy czas zniknęła z social mediów.

Aleksandra Domańska urodziła

Plotki o tym, że Domańska spodziewa się dziecka, pojawiły się już w kwietniu. Aktorka potwierdziła je dopiero w czerwcu, gdy wyznała, że ciąża odebrała jej wenę twórczą. Teraz pokazała na Instagramie zdjęcie w niemowlęciem na ręku i postanowiła się zwrócić do obserwujących ją kobiet. „Nie mam Ci za wiele do powiedzenia. Jesteś dzielna. I nie, nie mówię tu o Tobie, jako mamie, (choć zdjęcie może tak sugerować), bo może mamą nie jesteś, lecz przede wszystkim o Tobie jako Tobie! Niezależnie od tego, co podpowiada Ci Twój umysł, jesteś super dzielna!” – napisała pod zdjęciem Domańska.

instagram

Aleksandra Domańska wzruszyła swoje fanki

W dalszej części wpisu aktorka zaznaczyła, że nieważne są osiągnięcia i to, ile popełniło się błędów, bo „czasem wystarczy po prostu być”. Słowa gwiazdy poruszyły obserwujące ją kobiety. „Nie pamiętam, żebym coś bardziej emocjonalnego przeczytała. Masz piękno, mądrość, prawdę... I moją okrutną wdzięczność. Dziękuję”, „Doprowadziłaś mnie do łez tym wpisem. Mierzę się ze swoim lękiem codziennie. Dziękuję. Po prostu po ludzku dziękuję” – pisały między innymi w komentarzach pod zdjęciem Domańskiej.

Czytaj też:

Marianna Schreiber wystąpi u Kuby Wojewódzkiego. „Nie ma dla mnie tematów tabu”