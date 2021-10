Bohaterka „Sprzątaczki” Netfliksa ma bardzo sławnych rodziców. Co wiemy o Margaret Qualley, serialowej Alex?

„Sprzątaczka” – o czym jest miniserial?

Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Lard zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.

Serial, którego twórczynią jest Molly Smith Metzler, znana z produkcji takich jak „Orange Is the New Black”, „Shameless - Niepokorni” czy „Bez zobowiązań”, liczy 10 odcinków i wszystkie oglądać można już na platformie Netflix.

Jak oceniany jest serial?

„Sprzątaczka” wskoczyła dziś na 3. miejsce listy najchętniej oglądanych na Netfliksie. Film zbiera same pozytywne recenzje – w amerykańskim serwisie IMDb ma ocenę 8,6/10, a na polskim Filmwebie 8,2/10.

Kim jest Margaret Qualley?

Sarah Margaret Qualley urodziła się 23 października 1994 roku. Jest córką wspomnianej Andy MacDowell, znanej amerykańskiej aktorki oraz modela Paula Qualleya. Jako mała dziewczynka chciała zostać tancerką i uczęszczała do szkoły baletowej. Już jako nastolatka przez krótki czas robiła karierę w modelingu. Obecnie również co jakiś czas reklamuje największe domy mody takie jak Chanel czy Valentino.

Margaret Qualley – 26-letnia córka Andie MacDowell, główna bohaterka serialu „Sprzątaczka”

Na ekranie zadebiutowała w 2013 roku niewielką rolą w filmie „Palo Alto” Gii Coppoli. W tym samym roku Qualley otrzymała rolę zbuntowanej nastolatki w serialu HBO „Pozostawieni” (ang. „The Leftovers”), z którym związana była do 2017 roku. W 2016 roku zagrała w komedii Shane'a Blacka „The Nice Guys”, a następnie także w filmie coming of age „Zniknięcie Sidneya Halla” (ang. „The Vanishing of Sidney Hall”) oraz w „Nowicjat” (ang. „Novatite”). W 2017 roku mogliśmy ją oglądać w „Notatniku śmierci” (ang. „Death Note”). Współpracę z Netfliksem Qualley rozpoczęła wraz z filmem „IO” z 2019 roku. Później aktorka pojawiła się kolejno w popularnych produkcjach HBO i FX „Native Son” i „Fosse/Verdon”. Głośno o niej zrobiło się w 2019 roku, kiedy wcieliła się w Pussycat w filmie „Pewnego razu... w Hollywood” (ang. „Once Upon a Time in Hollywood”) Quentina Tarantino z 2019 roku. Tuż przed „Sprzątaczką” 26-latkę oglądać mogliśmy w „Wake Up” Olivii Wilde i „My Salinger Year” u boku Sigourney Weaver. W najbliższym kalendarzu gwiazdy wpisane są filmy: „A Head Full of Ghosts” reżysera Scotta Coopera i „The Stars at Noon” Claire Denis.

