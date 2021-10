HBO Max ujawniło szczegóły debiutu w Europie. Ile zapłacimy za subskrypcję? Jakie produkcje obejrzymy?

HBO Max w Europie – gdzie zadebiutuje serwis?

Ogłoszono również, że w początkowej fazie wprowadzania HBO Max do Europy serwis zostanie uruchomiony na 27 rynkach. W pierwszej kolejności, już 26 października tego roku, platforma zadebiutuje w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii i Andorze, a następnie, w 2022 roku, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Portugalii. W przyszłym roku serwis uruchomiony zostanie także w 7 kolejnych krajach, takich jak: Holandia, Turcja, Grecja, Islandia, Estonia, Łotwa i Litwa.

Jakie filmy i seriale będą dostępne na platformie HBO Max?

Częścią specjalnego wirtualnego wydarzenia, które miało dzisiaj miejsce, było opublikowanie pierwszych fragmentów z powstającego serialu HBO „Ród Smoka” (ang. „House of the Dragon”), a także ekskluzywnych scen z nowego sezonu „Sukcesji” oraz nowego serialu „Peacemaker”. Dodatkowo pojawiła się Sarah Jessica Parker, która ogłosiła, że kontynuacja „Seksu w wielkim mieście”, czyli „I tak po prostu” („And Just Like That”) będzie miała premierę w grudniu.



W HBO Max znajdzie się atrakcyjna biblioteka treści dla całej rodziny, za którą odpowiadają uwielbiane marki WarnerMedia zgrupowane w pięciu sekcjach: Warner Bros., HBO, Max Originals, DC oraz Cartoon Network. Do tego fani i użytkownicy serwisu będą mogli cieszyć się z oglądania najnowszych hitów filmowych Warner Bros. już po 45 dniach od ich kinowej premiery – w krajach nordyckich jeszcze w tym roku, a od 2022 r. w Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Grecji, Islandii i Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

– Serwis HBO Max debiutuje w Europie, a wraz z nim najlepszy wybór filmów, seriali i programów telewizyjnych z istniejącego już od niemal sto lat Warner Bros. oraz HBO, Max Originals, DC i Cartoon Network – powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. – Począwszy od „Deszczowej piosenki” po „Matrix”, od „Gry o tron” po „Mare z Easttown”, od „Stewardesy” po „Plotkarę”, od „Supermana” po „Jokera”, a także od „Królika Bugsa” po „Scooby Doo”... Naprawdę mamy propozycje dla każdego członka rodziny. Wkrótce serwis HBO Max będzie dostępny na 27 rynkach w Europie, łącznie na 67 na całym świecie, a to jeszcze nie koniec. Przed nami znacznie więcej, ponieważ aspirujemy do obecności na 190 rynkach do 2026 roku – dodał.

Poza kultowymi amerykańskimi produkcjami HBO, serwis HBO Max będzie źródłem wielu godzin rozrywki autorstwa najlepszych europejskich twórców, a wszystko pod nowym szyldem MAX Originals. Wśród nadchodzących europejskich seriali oryginalnych znajdą się „Kamikaze” (Dania), „Todo lo Otro” (Hiszpania), „Do boju”, „Juan” (Hiszpania), „Garcia!” (Hiszpania), drugi sezon serialu „Przybysze” (Norwegia), „Ruxx” (Rumunia), „Informator” (Węgry), dwa polskie seriale – „Odwilż” oraz „Warszawianka”, a wiele innych tytułów zostanie ogłoszonych w nadchodzących miesiącach.

HBO Max – ceny za subskrypcję



Serwis HBO Max dostępny będzie w atrakcyjnej cenie z nowym programem rocznej subskrypcji, która pozwoli na korzystanie z platformy przez dwanaście miesięcy w cenie jedynie ośmiu, co oznacza oszczędność ponad 30 proc. (w Hiszpanii i Finlandii obniży to miesięczny koszt do około 5,99 euro). Kwota miesięcznej subskrypcji zostanie utrzymana na dotychczasowym, atrakcyjnym poziomie dla użytkowników w Hiszpanii, obniżona natomiast dla użytkowników z krajów nordyckich. Ponadto, w momencie debiutu serwisu w Europie, czyli 26 października, ogłoszone zostaną specjalne oferty cenowe dla nowych klientów.

Platforma dostępna będzie na wielu urządzeniach za pośrednictwem różnych operatorów oraz na komputerze (za pośrednictwem przeglądarki) na stronie HBOMax.com. Użytkownicy będą mogli opłacać swoją subskrypcję, korzystając z głównych partnerów płatniczych, wśród których są: VISA, Mastercard i PayPal.

HBO Max zastąpi dotychczasowe serwisy streamingowe HBO dostępne na 20 rynkach w krajach nordyckich, Hiszpanii, Portugalii oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Serwis będzie dostępny zarówno dla nowych, jak i dotychczasowych użytkowników (dotyczy to zarówno użytkowników, którzy subskrybują serwis bezpośrednio poprzez stronę internetową, a także tych, którzy mają dostęp za pośrednictwem operatorów).

