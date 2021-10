„Squid Game”. Czy będzie 2. sezon serialu? Oto, co mówi twórca

„Squid Game” – o czym jest serial?

456 bardzo różnych od siebie osób otrzymuje zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno — wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię „tradycyjnych” dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć. Komu uda się wygrać w tę okrutną grę i jaki, tak naprawdę, jest jej cel?

Wszystkie odcinki 1. sezonu serialu „Squid Game” oglądać można na platformie Netflix.



Czy będzie 2. sezon serialu „Squid Game” Netfliksa?

„Squid Game” stał się numerem 1. w 90. krajach świata i znajduje się na najlepszej drodze, aby zdobyć miano najchętniej oglądanej produkcji w historii serwisu. Zakończenie serialu jest otwarte, zatem przypuszczać można, że w planach jest jej 2. sezon. Co mówi o tym sam twórca produkcji?

Hwang Dong-hyuk w rozmowie z „The Korea Times” przyznaje, że ma już kilka pomysłów na kolejną odsłonę serialu. Podkreślił jednak, że nie może zaoferować fanom oficjalnego potwierdzenia tej kwestii.

– Gdy pisałem serial sam i reżyserowałem go w tym samym czasie, było to dla mnie za dużo – zarówno emocjonalnie jak i fizycznie. Zastanawiam się więc czy gdybyśmy mieli zrobić 2. sezon, byłbym jeszcze w stanie ponownie zrobić to sam? Poinformowałem ekipę i obsadę, że nie możemy od razu zrobić kolejnej odsłony. Ale ponieważ tak wielu ludzi kocha ten serial, wydaje mi się naturalnym, że nie mogę powiedzieć, że nie zrobię 2. sezonu – podał.