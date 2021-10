Spore problemy uczestników „Milionerów”. Wygrali zaledwie 1000 złotych

W 476. odcinku „Milionerów” grę kontynuował Marcin Kożuszek z Wrocławia. Problemy pojawiły się przy pytaniu za 40 tysięcy złotych.

„Milionerzy”. Co podano potraktowanemu gazem rozweselającym:

A) hel

B) podtlenek azotu

C) azot

D) dwutlenek węgla

Uczestnik nie był pewien żadnej z odpowiedzi, dlatego postanowił skorzystać z koła ratunkowego i poprosić o pomoc publiczność. Zgromadzeniu w studiu widzowie postawili w większości na odpowiedź A (49 proc.). Marcin Kożuszek dalej nie był przekonany i postanowił wykorzystać kolejne koło ratunkowe - telefon do przyjaciela.

Jego szwagier także postawił na odpowiedź A. Gracz ostatecznie zdecydował się wybrać właśnie ten wariant, który okazał się błędny. Poprawną odpowiedzią jest B - gazem rozweselającym nazywamy związek chemiczny, który wchodzi w skład znieczulenia stosowanego przez anestezjologów.

W dalszej części programu grę rozpoczęła Karolina Mroczko, studentka inżynierii akustycznej z Krakowa. Problemy pojawiły się przy pytaniu za 5 tys. zł.

„Milionerzy”. Świerzop z "Pana Tadeusza":

A) oblewa się rumieńcem

B) jest bursztynowy

C) to chleb prosto z pieca

D) to pierwszy śnieg

Uczestniczka postanowiła skorzystać z koła ratunkowego pół na pół. Do wyboru pozostały odpowiedzi B i C. Zawodniczka postawiła ostatecznie na wariant C, który okazał się błędny. Poprawna odpowiedź to B. Tym samym Karolina Mroczko wygrała zaledwie tysiąc złotych i pożegnała się z marzeniami o głównej nagrodzie.

