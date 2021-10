Chodakowska pochwaliła się nową inwestycją. Śpiewak: To patodeweloperka

Ewa Chodakowska i jej mąż Lefteris Kavoukis mogą się pochwalić sporym majątkiem. Z rankingu opublikowanego przez Wprost wynika, że para dysponuje ponad 178 milionami złotych. Trenerka jest właścicielką m.in. platformy beActiv oraz sklepu internetowego Bebio, w którym sprzedaje m.in. książki i płyty z treningami, a także zdrowe przekąski i ubrania sportowe.

Chodakowska wybuduje osiedle w Sanoku

Za pośrednictwem Instagrama Ewa Chodakowska poinformowała o swojej nowej inwestycji. Trenerka postanowiła wejść na rynek deweloperski. W mediach społecznościowych pokazała zdjęcia domów, które powstają właśnie w jej rodzinnym Sanoku.

„Wiele razy jestem pytana, w co inwestuję. To żadna tajemnica. Zawsze inwestujemy z moim mężem w rozwój naszych firm oraz w nieruchomości w Grecji, w Warszawie i jasna sprawa w moim rodzinnym mieście, w Sanoku” – napisała trenerka na swoim profilu na Instagramie. Ewa Chodakowska przyznała, że „jako dumna sanoczanka nie może się doczekać, aż projekt będzie gotowy”.

Jan Śpiewak krytykuje Ewę Chodakowską

Trenerka nie zdradziła na razie żadnych szczegółów dotyczących swojej nowej inwestycji. Biznesowe plany Ewy Chodakowskiej nie uszły uwadze Jana Śpiewaka. Aktywista miejski stwierdził, że jest to przykład patodeweloperki. „Trenerka chwali się osiedlem bez infrastruktury, wybudowanym pośrodku niczego, które jest przykładem tak zwanej urbanistyki łanowej” – napisał.

Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa wyjaśnił, dlaczego nie podoba mu się ta inwestycja. „Wystarczy przekroczyć granice, żeby zobaczyć, co to jest normalna zabudowa – z usługami publicznymi, siecią dróg, podzielonymi normalnie działkami, które tworzą sieć ulic” – tłumaczył. „Polska to urbanistyczna dzicz, za którą już dzisiaj płacimy dziesiątki miliardów złotych rocznie” – dodał.

