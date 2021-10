Netflix usunie te seriale i filmy. Ostatni moment, by nadrobić zaległości

W październiku 2021 roku Netflix pozbędzie się kilku ciekawych produkcji. Z serwisu znikną między innymi filmy takie jak „Ja, Olga Hepnarová” czy „Lód”. Platforma w połowie października usunie także popularne „Było sobie życie”, a wcześniej inne propozycje dla dzieci takie jak „Kraina Cudów” czy „Anioł Pański 2”. Zniknie także kilka seriali, w tym „The Code”, „Tomorrow, with You” czy „Bring It On, Ghost”. Listę wszystkich produkcji, które musicie nadrobić przed końcem października, znajdziecie poniżej.

„Zabij mnie kochanie” – 6 października



Małżeństwo z problemami finansowymi zaczyna się nawzajem nie znosić. Ale kiedy wygrywają na loterii, postanawiają zostać razem – dopóki śmierć ich nie rozłączy.



„Trabantem aż na koniec świata” – 7 października

Grupa wędrownych poszukiwaczy przygód próbuje dotrzeć do najbardziej wysuniętego na południe punktu Ameryki w autkach zupełnie nieprzystosowanych do brutalnego terenu.





„Trabantem do utraty tchu” – 7 października



Traktuje o półrocznej i podobno najtrudniejszej przygodzie Přibáňa. Tym razem podróżnik wyruszył wraz ze swoją ekipą z Australii do Timoru Wschodniego, Indonezji, Malezji i Tajlandii.



„Ja, Olga Hepnarová” – 7 października

Ten dramat stanowi kronikę krótkiego i trudnego życia bezwzględnej czechosłowackiej zbrodniarki, która w 1973 roku staranowała ciężarówką przechodniów na ulicach Pragi.





„Anioł Pański 2” – 7 października

Sfrustrowany anioł zrywa jabłko z drzewa wiedzy Boga i... upuszcza je na ziemię. Teraz musi wybrać się na poszukiwania w świecie ludzi. Towarzyszy mu niesforny diabeł.





„Kraina Cudów” – 8 października

Obdarzona wielką wyobraźnią dziewczynka z pomocą ukochanych pluszaków ratuje swoje wymarzone wesołe miasteczko, któremu grozi zamknięcie.





„Doom” – 9 października

Oddział specjalny sprawdza sygnał SOS z odległej planety i odkrywa, ze zmutowani obcy wymordowali prawie całą populację.





„The Bling Lagosians” – 10 października

Matka rodu za wszelką cenę chce zorganizować wystawną imprezę z okazji swoich 51. urodzin, ryzykując tym, że na jaw wyjdą długi, które zagrażają pozycji rodziny.





„Lód” – 10 października

Mrożący krew w żyłach thriller, w którym makabryczne odkrycie we francuskich Pirenejach staje się początkiem wyrafinowanej gry między detektywem a seryjnym mordercą.



„Było sobie życie” – 14 października

Przygotujcie się na emocjonującą podróż po ludzkim ciele! Kultowy serial animowany pokazuje, jak działają nasze komórki, serce, mózg i cała reszta.





„Second 20s” – 15 października

W obliczu ważnych życiowych zmian gospodyni domowa postanawia zrobić coś dla siebie i zaczyna naukę na uniwersytecie. Tam realizuje swoje marzenie i znajduje nową miłość.





„Węzień nr 1” – 26 października

W wyniku fałszywego oskarżenia prezydent Meksyku trafia do więzienia. Rozpoczyna się trudna walka o wolność i sprawiedliwość w skorumpowanym kraju.





„Shine On with Reese” – 28 października

W tym wzruszającym programie aktorka i producentka Reese Witherspoon odwiedza niezwykłe kobiety i rozmawia z nimi o ich inspirujących doświadczeniach.





„Bring It On, Ghost” – 29 października



Posiadający moce parapsychiczne student zamieszkuje z duchem dziewczyny, która straciła pamięć, po czym razem zaczynają walczyć z upiorami.



„Tomorrow, with You” – 29 października

Dyrektor agencji nieruchomości, który podróżuje w czasie, korzystając z metra, żeni się z fotografką, aby odmienić swoje przeznaczenie.





„The Code” – 31 października



Prowadząc dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku samochodowego, dziennikarz i jego brat-haker odkrywają spisek sięgający elit rządowych.



„The Beginning and End of the Universe” – 31 października

Fizyk Jim Al-Khalili bada tajemnicę powstania wszechświata oraz przygląda się nowym teoriom sugerującym zaskakujące sposoby, w jakie mógłby się on skończyć.

