Dwóch mężczyzn na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”? Michał Malitowski jest na „tak”

Coraz więcej mówi się na świecie o równych prawach dla społeczności LGBTQ+. W angielskiej wersji „Tańca z Gwiazdami”, czyli „Strictly Come Dancing” możemy podziwiać obecnie taneczne zmagania dwóch mężczyzn. Pomysł popiera Rafał Maserak i juror polskiej edycji – Michał Malitowski.

Michał Malitowski o jednopłciowych parach w „Tańcu z Gwiazdami”: Tabu jest w naszym rządzie, a nie społeczności

Malitowski, który na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, na bieżąco śledzi „Strictly Come Dancing” i występ męskiej pary przypadł mu do gustu. – Bardzo mi się podobało ich tango. Myślę, że u nas też by to się sprawdziło. Jestem przekonany, że nasi tancerze zgodziliby się zatańczyć z mężczyzną. Tabu jest w naszym rządzie, a nie w naszej społeczności – powiedział Malitowski w rozmowie z „Faktem”.

Słowa kolegi po fachu potwierdził Rafał Maserak, który od lat uczestniczy w programie. – Jeśli przyszłaby do mnie pani reżyser i powiedziała, że mam zatańczyć z mężczyzną, to zatańczę – zapewnił Maserak, dodał jednak, że w odróżnieniu od Malitowskiego, nie wie, jak taką sytuację odebraliby polscy widzowie. – Nie wiem, czy u nas w Polsce społeczeństwo jest na to gotowe – zastanawiał się tancerz.

Co ciekawe, pierwsza jednopłciowa para na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” pojawiła się już w 2010 roku, kiedy to w izraelskiej odsłonie show udział wzięła prezenterka telewizyjna Gili Szem Tow. Rok później, w słowackiej edycji zatańczyło dwóch mężczyzn, którzy odpadli dopiero tuż przed finałem.

