„Magia nagości. Polska” z rekordowym wynikiem. Będzie drugi sezon kontrowersyjnego programu

„Program Magia nagości. Polska” oglądało średnio około 230 tysięcy widzów, co dało kilkukrotnie wyższą oglądalność od średnich długoterminowych wyników Zoom TV. Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, drugi sezon reality show będziemy mogli śledzić już w przyszłym roku.

„Magia nagości. Polska”. Program okazał się hitem stacji

Formuła programu polega na tym, że jego uczestnicy wybierają swoją kandydatkę lub kandydata na randkę jedynie na podstawie ich nagich ciał. „Magia nagości” nadawana była już w Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Niemczech, Włoszech, a nawet w Rosji. Jednak nie wszystkim polskim widzom spodobał się pomysł powstania naszej, rodzimej edycji. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trafiło kilka skarg, przez co odwołano majową premierę, a nawet mówiono, że program nie trafi do emisji.

Ostatecznie premierę jedynie opóźniono, a show stał się wielkim hitem stacji Zoom TV, która już podjęła decyzję, że nakręci kolejny sezon „Magii nagości. Polska”. Produkcja wielokrotnie podkreślała, że program jest też eksperymentem telewizyjnym, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wybieramy sobie partnerkę lub partnera wyłącznie na podstawie jego cech fizycznych. Głosy sprzeciwu mówiły z kolei, że reality show może mieć negatywny wpływ na psychikę młodych widzów.

