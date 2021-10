Britney Spears ostro o swojej rodzinie: Myśleli, że jestem inna i robili mnie w ch***

Pod koniec września sąd odsunął ojca Britney Spears od majątku gwiazdy. Choć Jamie Spears nie ma już dostępu do pieniędzy córki, to jego kuratela nad życiem prywatnym piosenkarki nadal trwa. Dlaczego? Księżniczka pop-u i jej prawnik zamierzają oskarżyć pana Spearsa o liczne nadużycia wobec córki i chcą, by do końca śledztwa kuratela wciąż była aktywna, co ma pomóc im w zebraniu dowodów.

Britney Spears atakuje swoją rodzinę: Robili mnie w chu**

Gwiazda powróciła na social media i zamieściła wpis, w którym dała do zrozumienia, że przez 13 lat trwania kurateli nie otrzymała od rodziny żadnego wsparcia. Britney Spears zamieściła na Instagramie grafikę przedstawiającą dwie kobiety. Jedna z nich leży nieprzytomna, druga leci do niej na ratunek. W swoich słowach odniosła się najwyraźniej do relacji ze swoją młodszą siostrą, której zarzucała obojętność na jej los.

„To zdjęcie doprowadza mnie do płaczu. Ona ratuje swoją cudowną siostrę! Jeśli masz przyjaciela, który od czterech miesięcy mieszka w zamkniętym domu, bez samochodu, bez telefonu, bez prywatności i musi pracować po 10 godzin dziennie, przez siedem dni w tygodniu i dawać z siebie wszystko, bez chwili wytchnienia... Sugerują, żebyś go stamtąd wyrwał” – napisała pod zdjęciem piosenkarka.

Na koniec Britney Spears bezpośrednio już odniosła się do sytuacji w swojej rodzinie, by nikt nie miał wątpliwości co do jej przekazu. „Może jesteś jak moja rodzina, która mówiła » wybacz, ale jesteś pod kuratelą «, myśląc prawdopodobnie, że jesteś inna i robiąc cię w chu**! Na szczęście ja znalazłam wspaniałego prawnika, który zmienił moje życie” – skończyła swój wywód gwiazda.

