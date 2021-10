Gwiazda zespołu Spice Girls ma koronawirusa. Od kilku tygodni jest przykuta do łóżka

Zespół Spice Girls powstał w 1994 roku. Ich debiutancki singiel Wannabe znalazł się na pierwszym miejscu w 37 krajach na całym świecie. Do fanów grupy należał między innymi książę Harry, który przyznał w jednym z wywiadów, że ma nad łóżkiem plakat Spice Girls. W skład formacji wchodziły Melanie C., zwana „Sporty Spice”, Emma Bunton, czyli „Baby Spice”, Geri Halliwell „Ginger Spice”, Victoria Adams „Posh Spice” i Melanie B. „Scary Spice”.

Mel B. ma koronawirusa

„Artystka udostępniła na Instagramie zdjęcia ze swoich wakacji na Malediwach. W mojej głowie jestem tutaj. Ach, co za piękne miejsce, słońce i krystalicznie czysta woda. W rzeczywistości jestem zwinięta w łóżku i pokonuję ostatnią, długą drogę Covid-19”– napisała Mel B. Gwiazda dodała również, że choruje już od pięciu tygodni i ostrzegła innych, by nie lekceważyli koronawirusa. Pod postem piosenkarki od razu posypały się komentarze od znajomych i wiernych fanów, którzy życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia.

instagram

Po rozpadzie grupy Spice Girls, Mel B. próbowała sił jako solowa wokalistka. Utwory z jej pierwszego albumy dotarły do pierwszej dziesiątki angielskich list przebojów. Jednocześnie artystka rozpoczęła karierę telewizyjną. Zajęła drugie miejsce w finale 5. edycji „Dancing With The Stars”, była jurorką australijskiej i brytyjskiej wersji „X-Factor”, jurorką w „America's Got Talent” i trenerką „The Voice Kids Australia”.

Czytaj też:

Sportowe pytanie zaskoczyło uczestnika „Milionerów”. Znasz na nie odpowiedź?