Będzie 3. sezon serialu „Komisarz Mama”! Do obsady dołączył znany aktor

Ta wiadomość z pewnością ucieszy fanów serialu „Komisarz Mama”. Maria Matejko, w której rolę wciela się Paulina Chruściel, powróci do widzów z kolejną porcją skomplikowanych zagadek kryminalnych.

„Komisarz Mama”. 3. sezon serialu

W najnowszym sezonie powrócą znani nam bohaterowie. Poza tytułową bohaterką ponownie zobaczymy Annę Dereszowską w roli szefowej Marii i Krystiana Wieczorka, która gra jej męża. Jak informuje Polsat, poznamy też bliżej rodzinę podkomisarza Piotra Żeromskiego (Wojciecha Zielińskiego). Oprócz jego ekscentrycznej i ostrej matki (Ewy Kasprzyk), w rolę brata policjanta wcieli się Marcin Bosak. Zdjęcia do 3. sezonu rozpoczęły się pod koniec września, a seria będzie liczyć 10 odcinków.

Fani serialu wciąż zastanawiają się, czy Maria wróci do zabiegającego o jej względy męża, czy też pomiędzy nią a podkomisarzem Żeromskim rozkwitnie uczucie. Początkowo mężczyzna nie znosił policjantki, która zajęła jego wymarzone stanowisko i naśmiewał się z jej metod pracy. Te jednak za każdym razem przynosiły efekty, co sprawiło, że Żeromski nabrał do swojej szefowej szacunku, a pomiędzy nimi narodziła się nić sympatii. Polsat nie zdradza jedna, jak potoczy się ta znajomość.

