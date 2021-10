Urodziny Katarzyny Cichopek. „M jak miłość” zrobiło z niej wielką gwiazdę

Pierwszy odcinek serialu „M jak miłość” wyemitowano w listopadzie 2000 roku. Poznaliśmy wówczas uroczą nastolatkę z burzą ciemnych loków, w której kochał się wnuk seniora rodu Mostowiaków. Katarzyna Cichopek miała wtedy zaledwie 18 lat i zapewne nie zdawała sobie sprawy, że zwiąże się z rolą Kingi na tyle lat, a serial zmieni jej życie.

„M jak miłość”

„M jak miłość” rozkochał w sobie widzów i jest jednym z najpopularniejszych seriali w Polsce. Każdy odcinek śledzi średnio 4 miliony osób! Wielu aktorów grających w telenoweli, jest z nią związanych od samego początku. Jedną z nich jest właśnie Katarzyna Cichopek. Kinga, w którą wciela się gwiazda, na oczach widzów zdawała maturę, pierwszy raz się zakochała, pierwszy raz uprawiała miłość, wyszła za mąż i urodziła dzieci. Ta rola przyniosła Cichopek sławę i stała się trampoliną do wielkiej kariery.

Miłość z „Tańca z Gwiazdami”

Popularność, którą cieszyła się Katarzyna Cichopek, sprawiła, że producenci „Tańca z Gwiazdami” zaprosili ją do udziału w show. Była to dopiero druga edycja, ale program już zdążył zyskać wielką sympatię widzów. Aktorce przypadł w parze Marcin Hakiel. – Uznałam, że udział w takim super programie to prezent od losu. Poszłam tam po to, by nauczyć się tańczyć. Byłam przekonana, że odpadnę już w pierwszym czy drugim odcinku – wspominała po latach w Plejadzie. Nie tylko nauczyła się tańczyć i zdobyła Kryształową Kulę, ale przede wszystkim znalazła miłość. Już po kilku tygodniach aktorka i Hakiel zakochali się w sobie. Trzy lata po programie para wzięła ślub. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci – syna Adama i córki Heleny.

Wielka kariera

Po wygraniu „Tańca z Gwiazdami” Kasia Cichopek kontynuowała karierę aktorską, ale zaczęła też pracować jako konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Razem w ukochanym otworzyła również szkołę tańca, wzięła udział w Konkursie Tańca Eurowizji i zwyciężyła „Finał Finałów Tańca z Gwiazdami”, gdzie na parkiecie pojawili się zwycięzcy wszystkich ówczesnych edycji. Z czasem Cichopek stała się jedną z największych gwiazd telewizji. W Polsacie prowadziła „Jak Oni Śpiewają”, „Just The Two Of Us. Tylko Nas Dwoje” oraz festiwal Top Trendy. Obecnie jest prezenterką „Pytania na Śniadanie” w TVP.

Galeria:

Katarzyna Cichopek kończy 39 lat

