„Squid Game”. Koreańska firma pozwała Netfliksa, bo serial przeciążył sieć

„Squid Game” to dystopijny thriller w reżyserii Hwang Dong-Hyuka, w którym 456 zdesperowanych zawodników bierze udział w tajemniczej i zabójczej grze.

Koreański dostawca internetu pozwał Netfliksa

Na punkcie serialu oszalał już cały świat. Produkcja cieszy się również wielką sławą w rodzimej Korei Południowej. Zainteresowanie „Squid Game” było tak ogromne, że doszło do poważnego przeciążenia sieci. Koreański dostawca internetu, firma SK Broadbank od dawna narzekał, że w ciągu ostatnich lat popularność Netfliksa spowodowała wzrost przesyłu danych o 1150 gigabajtów na sekundę. Przeciążenie sprawa, że dostawca internetu musi ponosić dodatkowe koszty, by utrzymać wszystko w ryzach.

Pojawienie się Squid Game i zainteresowanie, jakie wzbudził wśród Koreańczyków serial, przelało czarę goryczy. SK Board żąda od firmy Netflix odszkodowania w wysokości aż 23 milionów dolarów! W odpowiedzi na pozew, przedstawiciele Netflixa poinformowali, że dokładnie sprawdzą sytuację, są otwarci na dalszą współpracę i zależy im na znalezieniu rozwiązania, by nie ucierpieli na tym wspólni klienci obu firm. Faktem jest jednak, że pozew wypłynął niedługo po tym, jak koreański sąd orzekł, że amerykańskie koncerny powinny wspomóc finansowo lokalnych dostawców, bo to właśnie one generują największy ruch.

