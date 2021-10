HoYeon Jung. 27-letnia aktorka ze „Squid Game” podbija świat. Pobiła rekord na Instagramie

„Jestem zaszczycona, że przy okazji rozpoczęcia mojej kariery aktorskiej, mogę współpracować z marką Louis Vuitton, z którą działałam wspólnie z przez całą moją dotychczasową karierę, związaną z modelingiem. Nie mogę się doczekać kolejnego rozdziału jako globalnej ambasadorki marki” – napisała na Instagramie HoYeon Jung.

Oświadczenie dotyczące współpracy wydała też sama marka. „Od razu zakochaliśmy się w wielkim talencie i fantastycznej osobowości HoYeon Jung i nie możemy doczekać się rozpoczęcia nowego rozdziału tej podróży, którą rozpoczęła się już kilka lat temu” – czytamy.

HoYeon Jung – co o niej wiemy?

HoYeon Jung swoją karierę rozpoczęła w 4. sezonie koreańskiego „Next Top Model”, gdzie zajęła 2. miejsce. Niedługo potem, w 2016 roku, zadebiutowała na międzynarodowej scenie, współpracując ze wspomnianą marką Louis Vuitton. Po tym, jak wystąpiła w „Squid Game”, wcielając się w Sae-byeok Kang, stała się aktorką z największą liczbą „obserwujących” w serwisie Instagram. Jej profil śledzi obecnie 16,1 mln osób. Przed premierą serii Netfliksa w serwisie społecznościowym miała 400 tys. fanów.

HoYeon Jung o swojej roli w „Squid Game”

W niedawnym wywiadzie dla południowokoreańskiego wydania magazynu „W”, aktorka opowiedziała o swojej roli w „Squid Game”. – Myślę, że byłam w stanie zaakceptować tę rolę, ponieważ jestem do niej podobna. W 2016 roku opuściłam Koreę, by rozwijać swoją karierę związaną z modelingiem za granicą i spędziłam dużo czasu sama. W tym czasie bardzo odczuwałam samotność. To uczucie samotności podczas próby przetrwania i życia wcale bardzo się od siebie nie różni – mówiła.

Aktorka pytana o to, jak radzi sobie z nagłym wzrostem popularności. – Dobrze zdaję sobie sprawę z tego, jak wielką pracę muszę wykonać i ile jeszcze nauczyć się, aby stać się lepszą aktorką. Staram się nie rozwodzić zbytnio nad sukcesem „Squid Game”. Mam nadzieję, że moi fani będą mogli zobaczyć mnie w roli jeszcze lepszej aktorki w następnej produkcji, w jakiej będę mogła zagrać – przekazała.

