Nastolatka z Polski napisała do Elżbiety II. Królowa Anglii jej odpisała

Wanessa Bąkowska urodziła się z Zespołem Downa. Jej największą pasją jest malarstwo i rodzina królewska. Obrazy nastolatki pokazują jej wielki talent, który doceniła nawet królowa Elżbieta II.

Polska nastolatka dostała list od Elżbiety II

Wanessa wysłała do królowej Elżbiety list, do którego dołączyła jeden ze swoich obrazów. Nie spodziewała się, że monarchini odpowie, jednak czekała ją wielka niespodzianka. „Kiedy mama dała mi list zaadresowany do mnie i powiedziała, skąd jest, kazałam jej mnie uszczypnąć. Takiego wyróżnienia nie spodziewałam się po raz dugi. Był to kolejny list, tym razem z samego Pałacu Buckingham, napisany w imieniu królowej Elżbiety II przez damę dworu Mary Morris” – poinformowała dziewczynka na swoim profilu na Facebooku.

facebook



W liście dama dworu podziękowała Wanessie za obraz. „Królowa była bardzo wzruszona, że chciałaś opowiedzieć jej trochę o swoim życiu w Polsce i bardzo doceniła pracę w stworzenie obrazu » Ziemia «” – napisała w odpowiedzi dama dworu Elżbiety II. Nastolatka dodała, że była to jedna z chwil, kiedy poczuła, że może dosięgnąć gwiazd, jeśli tylko zechce, a jej „bonusik”, jak nazywa Zespół Downa, nie będzie dla niej przeszkodą, lecz motywacją. Dlatego też Wanessa jeździ po Polsce ze swoimi pracami i pokazuje je szerokiej publiczności.

Czytaj też:

QUIZ. Te programy zniknęły z telewizji. Uda Ci się rozpoznać je po jednym zdjęciu?