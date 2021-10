Eurowizja Junior 2021. Sara James pokazała teledysk do piosenki „Somebody”

Sara James najpierw przeszła odcinek eliminacyjny programu „Szansa na Sukces. Eurowizja Junior”, gdzie wykonała utwór „That’s The Way It Is” z repertuaru Celine Dion (Eurowizja 1988). 26 września w finale cyklu oczarowała widzów i jurorów występem do kultowego „My Heart Will Go On” oraz nową kompozycją pt. „Somebody”, napisaną specjalnie z myślą o konkursie w Paryżu. Głosami jury i telewidzów to właśnie Sara 19 grudnia zaśpiewa w polskich barwach nad Sekwaną.

Dziś w sieci zadebiutował teledysk do piosenki „Somebody”. Teledysk pokazuje nastolatków reprezentujących różne strony świata i różne kultury. Widzimy w nim m.in. tancerza, który występował na scenie Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach podczas występu Viki Gabor. Sama piosenka opowiada o tym, że każdy ma kogoś, kto poda rękę w najgorszej sytuacji.

Kim jest Sara Egwu-James?

Wokalistka pochodzi z okolic Słubic. Tam uczęszcza do szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Szkoli swój wokal także w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK pod okiem Edyty Krągiel. Polska reprezentantka dała poznać się szerszej publiczności udziałem w czwartej edycji programu The Voice Kids, w którym odniosła zwycięstwo. Muzyka zawsze stanowiła ważny element w jej życiu i wiąże się ściśle z tradycją rodzinną. Ojciec piosenkarki, John James, również jest muzykiem, który w przeszłości pojawiał się w takich programach jak Bitwa na Głosy czy X-Factor.

Eurowizja Junior 2021

Tegoroczny konkurs Eurowizja Junior odbędzie się w Paryżu 19 grudnia pod hasłem „Imagine”. Rok temu ze względu na pandemię COVID-19 i jej skutki, kilka państw zrezygnowało z partycypacji. Po rocznej przerwie powracają Albania, Armenia, Irlandia, Macedonia Północna, Portugalia i Włochy. Po dwóch latach przerwy zobaczymy także Azerbejdżan, a po pięcioletniej pauzie – Bułgarię. Z kolei na powrót nie zdecydowały się Australia i Walia. Białoruski nadawca publiczny BTRC nie wystartuje, ponieważ ze względu na wydarzenia polityczne i łamanie standardów dziennikarskich, nie jest już członkiem EBU i nie ma prawa udziału w jego konkursach. Do tej pory trzy państwa zaprezentowały swoje utwory. Oprócz polskiej propozycji, w stawce znalazły się już utwory z Niemiec i Holandii.

