„Nasz nowy dom”. Ojciec Kuby odebrał sobie życie. 9-latek został sam z matką w maleńkim domu

W kolejnym odcinku ekipa programu „Nasz Nowy Dom" przyjedzie do maleńkiej wsi Bieniewice, położonej w województwie mazowieckim. Tam mieszka Pani Sylwia, która sama wychowuje dziewięcioletniego Kubę. Tata chłopca odebrał sobie życie w ubiegłym roku. Stracił pracę z powodu pandemii, zachorował na depresję, nie udało się zapobiec tragedii... Pani Sylwia stara się żyć dalej, zrobić wszystko, by jej syn żył normalnie, by już nie cierpiał.

Dramatyczny stan domu pani Sylwii i Kuby

Mieszkają w małym, niespełna 35-metrowym, domku, który bardziej przypomina lokum na wakacje niż całoroczny dom. Dach przecieka, rury w łazience zamarzają, brakuje wentylacji, pojawia się grzyb. Mama i syn gnieżdżą się w jednym pokoju. Katarzyna Dowbor jest poruszona sytuacją rodziny i ujęta ogromnym sercem, jakie w tym domu okazuje się zwierzętom. Ekipa programu nie tylko wyremontuje dom, ale postara się też jak najbardziej pomóc w rozpoczęciu nowego życia.

