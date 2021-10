„Miłość jest ślepa: Brazylia” już od dziś na Netflix! Co nas czeka?

„Love is Blind” – o co chodzi w programie?

Gospodarzami brazylijskiej wersji show są Camila Queiroz i Klebber Toledo. „Love is Blind” to program, który sprawdza, czy miłość naprawdę jest ślepa, czy też wygląd i wiek mają jednak spore znaczenie. Jego uczestnikami są single, którzy szukają kogoś, kto pokocha ich za to, kim naprawdę są, a nie za to, jak wyglądają. Zasiadają więc w odizolowanych kabinach, skąd odbywają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na swoją drugą połówkę. Bez kontaktu ze światem zewnętrznym i podglądania rozmówców w mediach społecznościowych muszą wybrać spośród nich przyszłego męża lub żonę. Dopiero po oświadczynach mogą po raz pierwszy w życiu zobaczyć osobę, której zaproponowali małżeństwo.

Amerykańska wersja programu na Netflix

1. sezon programu dotyczył uczestników ze Stanów Zjednoczonych. W sumie finalnie dobrało się sześć par, z czego dwie postanowiły wziąć ślub – Lauren Speed i Cameron Hamilton oraz Amber Pike i Matthew Barnett. Pierwsza odsłona została premierowo dodana na Netflix w lutym 2020 roku. Wydano 14 odcinków show oraz kilka opowiadających o życiu uczestników po programie i po ślubie. W planach jest już trzecia część programu.

