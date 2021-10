Uczestnik „Milionerów” powalczy o 250 tys. zł. Które pytania sprawiły mu problemy?

W ostatnim odcinku „Milionerów” grę rozpoczął Leszek Kędzierski z Wrześni, absolwent administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Toruniu, który obecnie pracuje w branży motoryzacyjnej. Trudności pojawiły się przy pytaniu za 10 tys. złotych.

„Milionerzy”. W technice enkaustyki nakładamy pigment ze spoiwem z ciepłego wosku pszczelego na:

A) tatuowane powierzchnie

B) dekoracje z marcepanu

C) deskę lub płótno

D) masowane ciało

Uczestnik postanowił skorzystać z koła ratunkowego - pomocy publiczności. Zgromadzeni w studiu widzowie w zdecydowanej większości (83 proc.) postawili na odpowiedź C. Leszek Kędzierski przychylił się do tej opinii i tym samym wygrał 10 tys. złotych, ponieważ była to poprawna odpowiedź. Kolejne problemy sprawiło pytanie za gwarantowaną sumę 40 tys. złotych.

„Milionerzy”. Które połączenie mieszkańca i ryby najbardziej przypomina groch z kapustą?

A) Belg i śledź

B) Szkot i dorsz

C) Gal i matias

D) Włoch i flądra

Tym razem Leszek Kędzierski postanowił poprosić o telefon do przyjaciela. Hubert Urbański zadzwonił do jego przyjaciółki uczestnika, która w jednym z poprzednich odcinków teleturnieju wygrała 250 tys. złotych. Marzena wskazała odpowiedź C a uczestnikowi, który skorzystał z jej rady, udało się wygrać gwarantowaną kwotę 40 tys. złotych. Ostatnie pytanie, które usłyszał przed zakończeniem odcinka było warte 125 tys. złotych.

„Milionerzy”. Alfred Pennyworth to kamerdyner i przyjaciel:

A) Batmana

B) Supermana

C) Spider-Mana

D) Kapitana Ameryki

Leszek Kędzierski wybrał odpowiedź A, która okazała się poprawna i w kolejnym odcinku powalczy o 250 tys. złotych.

