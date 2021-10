Krzysztof Globisz nie może mówić. Anna Dymna o stanie zdrowia aktora

Globisz miał udar w studiu radiowej Dwójki

W 2014 roku Krzysztof Globisz doznał udaru mózgu. Aktor zasłabł podczas czytania „Martwych dusz” w studiu radiowej Dwójki. To spowodowało przerwę w jego pracy zawodowej. Wrócił w grudniu 2015 roku, po wielomiesięcznym leczeniu na krakowskim Teatrze STU w „Hamlecie” jako król Klaudiusz. Z kolei od grudnia 2016, pomimo skutków udaru, grał główną rolę w napisanym z myślą o nim spektaklu Mateusza Pakuły „Wieloryb The Globe”.

Dymna o stanie zdrowia Globisza

Najnowsze informacje o stanie zdrowia aktora przekazała w rozmowie z tygodnikiem „Na Żywo” Anna Dymna. Chciała zaprosić aktora do organizowanego przez siebie Krakowskiego Salonu Poezji. Żona Globisza przekazała jej jednak telefonicznie wiadomość o tym, że stan zdrowia 64-latka się pogorszył. – Mamy już scenariusze najbliższych salonów. Wszystko zaplanowaliśmy, choć do samego końca nie wiedziałam, jak to wszystko się odbędzie. Niestety, nie będzie z nami Krzysia Globisza, bo nie może mówić – relacjonowała Dymna. – Wszyscy wierzymy, że Krzysiek wróci na scenę i do pracy. Ten głupi udar nie może mu wszystkiego przekreślić i ja to wiem – dodała.

Krzysztof Globisz

Krzysztof Globisz w sezonie 1980/81 występował w Teatrze Polskim we Wrocławiu, od roku 1981 aktor Starego Teatru w Krakowie. Wykładowca krakowskiej PWST, w latach 2002-2005 dziekan Wydziału Aktorskiego, w latach 2005-2012 prorektor uczelni. Jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Aktor najbardziej znany jest z ról w filmach takich jak: „Anioł w Krakowie”, „Krótki film o zabijaniu”, „Zakochany anioł”, „Pornografia”, „Pogoda na jutro” czy „Dekalog V”.

