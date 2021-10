Netflix przypomina o nadchodzących kontynuacjach. Mamy listę z datami premier

„Rodzinny biznes”, sezon 3. – 8 października

Paryska rodzina postanawia przekształcić swój podupadły sklepik z koszernym mięsem w pierwszy francuski coffee shop.





„Klub opiekunek”, sezon 2. – 1 października



Współczesna ekranizacja serii popularnych książek opowiadających o przygodach piątki przyjaciółek, które zaczynają pracować jako opiekunki do dzieci.



„Filmy naszej młodości” – 12 października



Te kinowe hity łączą ludzi i dostarczają im wspaniałych wspomnień. Poznajcie aktorów, reżyserów i pracowników świata filmu, którzy powołali je do życia.



„Another Life”, sezon 2. – 14 października



Astronautka Niko Breckenridge i jej młoda załoga stawiają czoła wielkiemu niebezpieczeństwu podczas ryzykownej misji służącej zbadaniu pochodzenia obcego artefaktu.



„W lesie dziś nie zaśnie nikt” 2. – 27 października



Młody nieszczęśliwy policjant z Podlasia szuka swojego miejsca w świecie, a także stara się zdobyć względy pięknej Wanessy.



„Reksin: Żarłaczne Halloween” – 15 października



Przyjaciele słuchają przerażającej legendy o upiornej mgle. Reksin musi uratować tradycję „cukierek albo psikus”, której zagrażały oślizgły morski potwór.



„Narcos: Meksyk”, sezon 3. – 5 listopada



Agent DEA Kiki Camarena gromadzi informacje na temat Féliksa Gallardo, przywódcy kartelu z Guadalajary.



„Cobra Kai”, sezon 4. – 31 grudnia



Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.



„Aggretsuko”, sezon 4. – 16 grudnia



Ruda panda o imieniu Retsuko nienawidzi swojej pracy w biurze. Wieczorami walczy z tłumioną złością, dając upust emocjom na deathmetalowym karaoke.



„JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean” – grudzień 2021



Przygody rodu Joestarów, którego członkowie obdarzeni są nadludzkimi zdolnościami.



„Zagubieni w kosmosie” – 1 grudnia



Uwięziona w kosmosie lata świetlne od celu swojej podróży rodzina Robinsonów walczy o przetrwanie.



„Formuła 1: Jazda o życie” – 2022 rok



Kierowcy, menedżerowie i właściciele zespołów żyją w pośpiechu, zarówno na torze, jak i poza nim. Zobacz, jak wygląda sezon zażartej rywalizacji w Formule 1.



„Książęta”, sezon 2. – 2022 rok

Z dala od królewskich zobowiązań książę w końcu ma okazję odkryć swoje prawdziwe ja – jednak nieoczekiwanie zostaje pierwszym kandydatem w kolejce do tronu.





„Ozark”, sezon 4. – 2022 rok



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Stranger Things”, sezon 4. – 2022 rok



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.



„Wikingowie: Walhalla” – 2022 rok



Nowa saga rozpoczyna się 100 lat po zakończeniu wydarzeń z poprzedniego serialu. To fabularyzowana opowieść o dziejach najsłynniejszych wikingów w historii.



„Pokemon: Sekrety dżungli” – 8 października



Koko dorasta w dżungli u boku samotnika Zarude'a. Kiedy spotyka Asha i Pikachu, poznaje świat ludzi i odkrywa spisek zagrażający jego domowi.



„Bogdan Boner Egzorcysta”, sezon 2. – 13 października

Żaden demon nie jest bezpieczny, ponieważ Bogdan Boner, kochający alkohol samouk egzorcysta do wynajęcia, powraca z bardziej pomysłowymi, obscenicznymi i śmiertelnymi czynami.





„Locke & Key”, sezon 2. – 22 października



Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci trafiają do domu pełnego kluczy zmieniających rzeczywistość.



„Bright: Samurai Soul” – 12 października



Ronin Izou i ork Raiden pomagają młodej elfce i jej Różdżce dostać się do krainy elfów na północy.



„Armia złodziei” – 29 października



Prequel „Armii umarłych”, w którym tajemnicza kobieta rekrutuje bankowego kasjera do pomocy w skoku na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy.



„Big Mouth” – 5 października



Blaski i koszmary dojrzewania wywracają życie nastoletnich przyjaciół do góry nogami.



„Dom z papieru”, sezon 5B – 3 grudnia

Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.





„Wiedźmin”, sezon 2. – 17 grudnia



Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.



„Emily w Paryżu” sezon 2. – 22 grudnia

Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.





„Kajko i Kokosz”, sezon 2. – 2021 rok



„Bridgertonowie”, sezon 2. – 2022 rok

Serial inspirowany bestsellerowymi powieściami o miłosnych i życiowych perypetiach ósemki rodzeństwa z potężnej rodziny Bridgertonów.





„Grace and Frankie”, sezon 7. – 2022 rok

Życie dwóch odwiecznych rywalek wywraca się do góry nogami, gdy ich mężowie oznajmiają, że są w sobie zakochani i planują małżeństwo.





„Miłość, śmierć i roboty”, sezon 3. – 2023 rok



Zbiór animowanych historii o miłości, śmierci i robotach utrzymanych w różnych gatunkach filmowych.



„Sky Rojo”, sezon 3. – 2022 rok

Uciekając przed swoim alfonsem i jego zbirami, trzy kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż w poszukiwaniu wolności.





„The Crown”, sezon 5. – listopad 2022 roku



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.

Netflix potwierdził ponadto kontynuacje serii:

„Another Life” sezon 3.,

sezon 3., „Alice in Borderland” sezon 2.,

sezon 2., „Barbarzyńcy” sezon 2.,

sezon 2., „Better Call Saul” sezon 6.,

sezon 6., „Big Mouth” sezon 6.,



sezon 6., „Bridgertonowie” sezon 3. i 4.,

sezon 3. i 4., „Cień i kość” sezon 2.,

sezon 2., „Enola Holmes” sezon 2.,



sezon 2., „Firefly Lane” sezon 2.,

sezon 2., „Ginny & Georgia” sezon 2.,



sezon 2., „Jeszcze nigdy..”. sezon 2.,

sezon 2., „Już nie żyjesz” sezon 3.,

sezon 3., „Kto zabił Sarę” sezon 3.,

sezon 3., „Last Chance U: Koszykówka” sezon 2.,



sezon 2., „Lupin” sezon 3., „Łasuch” sezon 2.,

sezon 3., sezon 2., „Miłość i anarchia” sezon 2.,

sezon 2., „Nie ma jak w rodzinie” sezon 5.,



sezon 5., „Plan na miłość” sezon 3.,

sezon 3., „Raising Dion” sezon 2.,



sezon 2., „Rozczarowani” sezon 4.,

sezon 4., „Russian Doll” sezon 2.,

sezon 2., „Sex Education” sezon 4.,

sezon 4., „Sexify” sezon 2.,

sezon 2., „The Crown” sezon 6.,

sezon 6., „The Umbrella Academy” sezon 3.,

sezon 3., „Top Boy” sezon 2.,



sezon 2., „Toy Boy” sezon 2.,



sezon 2., „Tyler Rake” 2.,



2., „Undercover” 3.,

3., „Warrior Nun” sezon 2.,

sezon 2., „Wiedźmin” sezon 3.,

sezon 3., „Winx” sezon 2.,

sezon 2., „Wysoka dziewczyna” 2.

Czytaj też:

Krzysztof Globisz nie może mówić. Anna Dymna o stanie zdrowia aktora