Kinga Rusin ostro o wyroku TK. Gwiazda TVN użyła kulinarnej metafory

Kinga Rusin zamieściła kolejny wpis, w którym odniosła się do sytuacji w Polsce. Dziennikarkę do refleksji skłonił wyrok TK dotyczący prymatu prawa unijnego. „W Grecji ciągle lato a w Polsce jak zwykle PiS nakłamał, namieszał, znów zrobił ludziom wodę z mózgu i nazwał to »wyrokiem«, żeby ten cyrk poważniej wyglądał przynajmniej w podległych im mediach” – napisała gwiazda TVN.

Kinga Rusin krytykuje TK

Zdaniem dziennikarki PiS „od sześciu lat łamie i niszczy polską konstytucję, jednocześnie stając rzekomo w jej obronie”. „Teraz postanowił zmieszać z błotem instytucje i traktaty, które jej naprawdę bronią czyli Unię Europejską i jej Trybunał (TSUE)” – dodała.

Kinga Rusin posłużyła się także kulinarną metaforą. „Oczywiście wszystko podlane patriotycznym sosem, żeby niestrawny bigos (posługując się nie bez przyczyny kuchenną nomenklaturą) smakował przynajmniej w TVP. Od samego patrzenia i słuchania zbiera się na wymioty więc niech nawet nie próbują wciskać nam tego »dania« na siłę do gardła” – stwierdziła.

instagram

Wyrok TK. Komentarz Kingi Rusin

Według Kingi Rusin „kolejny już, pseudowyrok pseudo-Trybunału złożonego z pisowskich nominatów i »odkryć towarzyskich« prezesa (aluzja do Julii Przyłębskiej – red.) nie przeszkodzi tysiącom polskich sędziów, opierających się nagonkom, działać zgodnie z prawem i sumieniem”.

„Podany wczoraj przez koleżankę prezesa nieświeży bigos podlany pisowskim bełkotem, upichcony na polityczne »dziadowskie« zamówienie przy pomocy dublerów i wybitnie pomocnych podkuchennych, jak Piotrowicz czy Pawłowicz, oczywiście bardzo Polsce zaszkodzi. Będziemy wrzodem Europy, kimś, do kogo nikt się nie chce przyznać, czy cokolwiek z nim negocjować. Perfidna polityka PiSu nie tylko zwiększa chaos wokół nas i skłóca do reszty z Europą, ale może nam też odebrać miliardy z europejskich funduszy” – podsumowała gwiazda TVN.

Wyrok TK ws. prawa UE – najważniejsze informacje

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu chciał, by TK ocenił, czy uznawanie wyższości prawa unijnego nad krajowym jest zgodne z Konstytucją, ale tylko w konkretnych przypadkach. We wniosku premiera pojawiła się m.in. prośba zbadania przepisu, który „uprawnia lub zobowiązuje krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej Konstytucji, lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny”.

TK orzekł, że przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, które zaskarżył premier, są niezgodne z konstytucją. TK rozpatrywał sprawę w pełnym składzie a wyrok zapadł większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak.

Czytaj też:

Zagraniczne media komentują wyrok TK. „Duży krok w stronę prawnego polexitu”