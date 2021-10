QUIZ:

QUIZ z bohaterów serialu „Orange is The New Black”. Jak się nazywają?

O czym jest serial „Orange is the New Black”?

„Orange is the New Black” to doceniony przez krytyków skandalizujący serial wyróżnionej nagrodą Emmy Jenji Kohan. Opowiada on o zróżnicowanej grupie osadzonych odsiadujących wyroki w więzieniu dla kobiet. Wszystkie lub wybrane sezony dostępne są we wszystkich terytoriach z wyjątkiem Afryki. Wszystkie odcinki „Orange is the New Black” są dostępne w serwisie Netflix.

Czytaj też:

„Wesele” od dziś w kinach. Jakubik: Film wstrząśnie naszymi sumieniami