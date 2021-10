Gotowi na przeprowadzkę z Greendale do Riverdale? Sabrina pojawi się w serialu

Z Greendale do Riverdale

– O tym, że Sabrina odwiedzi Riverdale, rozmawialiśmy od pierwszego sezonu, więc cieszymy się, że w końcu się to uda w ramach naszego specjalnego wydarzenia – przekazał showrunner serii Robert Aguirre-Sacasa. – Jest to również dobry moment – pojawi się w serialu, aby pomóc Cheryl Blossom, gdy ta tego naprawdę potrzebuje. Wszyscy na planie oszaleli ze szczęścia – podobnie jest z fanami. To zabawny i wyjątkowy czas – dodał.

Informację tę potwierdziła także sama Kiernan Shipka, zamieszczając na Instagramie fotkę z planu produkcji CW. „Od Greendale po Riverdale. Do zobaczenia w 6. sezonie” – napisała, odnosząc się do miasta, w którym rozgrywa się akcja „Chilling Adventures of Sabrina”.

W którym odcinku „Riverdale” pojawi się Sabrina?



Jak podaje Warner Bros. Shipka pojawi się w 4. odcinku 6. sezonu „Riverdale”, zatytułowanym „Godzina czarownic”. „Cheryl wykonuje niebezpieczne zaklęcie, które może skutkować życiem lub śmiercią jednego z członków jej rodziny. Na szczęście otrzymuje potrzebną pomoc od ulubionej dwudziestokilkuletniej czarownicy, kultowej Sabriny Spellman, która przyjechała z Greendale, aby dokonać tego crossoveru” – czytamy.

Premiera szóstego sezonu „Riverdale” odbędzie się 16 listopada na kanale The CW.

