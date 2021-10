Beata Kozidrak opublikowała kolejny post na Instagramie. Pisze o nowej piosence

Kozidrak i Steczkowska wspólnie na scenie

Na zamieszczonym przez Beatę Kozidrak zdjęciu widzimy ją w towarzystwie koleżanki z branży – Justyny Steczkowskiej. Już wcześniej informowaliśmy, że wokalistka zespołu Bajm zaśpiewa w Poznaniu podczas jubileuszowej trasy autorki takich hitów jak „Dziewczyna Szamana”, „Skłam” czy „Wracam do domu”.

Piosenka, którą wspólnie zaśpiewały artystki nosi tytuł „Między nami” i została przez nie nagrana jeszcze w sierpniu tego roku. – Każdy z nas ma swoje trudne lekcje w życiu i nie nam je oceniać – miała powiedzieć Steczkowska.

Więcej o utworze napisała teraz na Instagramie sama Beata Kozidrak. Jak podała, ona napisała tekst do piosenki, a Steczkowska muzykę. „Pisząc go, nawiązuje do Naszego życia artystycznego, jego pięknych, ale czasami trudnych chwil…” – wyjaśniła. „Dziękuję za Wasze ciepło i dobrą energię” – zwróciła się do fanów.

Już tydzień temu Kozidrak zamieściła na Instagramie pierwszy post po tym, jak została zatrzymana za kierownicą pod wpływem alkoholu. Podkreśliła, że to dla niej intensywny czas, ponieważ zaczęły się pierwsze jesienne koncerty, a poza tym dużo pracuje w studiu. „Powstają kolejne piosenki na płytę. Dziękuję, że jesteście ze mną” – napisała.

Kozidrak przeprasza

Przypomnijmy, od czasu, gdy Beata Kozidrak została zatrzymana prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, minął już około miesiąc. Gwiazda zaraz po zdarzeniu zamieściła na Instagramie wpis, w którym przeprosiła fanów. „Z całego serca żałuję tego, co się wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa” – napisała. Piosenkarka przyznała się do winy i nie uchyla się od odpowiedzialności za swój czyn.

