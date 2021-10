Jakimowicz w ostrym wpisie o Tusku: Chce dokończyć to, co rozpoczął w Smoleńsku

Niedziela w Warszawie

Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej, na godzinę 18:00 w niedzielę 10 października zwołał proeuropejski wiec połączony z manifestacją. Ma to związek decyzją Trybunału Konstytucyjnego, kierowanego przez Julię Przyłębską, który w kilku punktach zanegował wyższość prawa unijnego nad krajowym. W odpowiedzi na apel Tuska, kontrmanifestację zapowiedział Robert Bąkiewicz, narodowiec odpowiedzialny za organizację Marszu Niepodległości. Dziś także odbywa się miesięcznica smoleńska, podczas której uczczone zostaną ofiary katastrofy.

Tusk: Trzeba mieć determinację i mięśnie, a nie mazać się

Jarosław Jakimowicz postanowił opisać, co czuje w związku z zapowiedziami Donalda Tuska. Zamieścił na Instagramie fotkę artykułu z Radia ZET, w którym znalazła się wypowiedź szefa PO z „Faktów po Faktach” na antenie TVN24. Tusk mówił o „silnym przywództwie”. – To czasami boli, nie zawsze jest przyjemne, ale jak mam stanąć do konfrontacji z tymi, którzy dzisiaj rządzą Polską, to trzeba mieć determinację, mięśnie i gotowość do poważnego starcia, a nie mazać się – podkreślił.

Jakimowicz nazywa Tuska „bandytą”

Dziennikarz Telewizji Polskiej jest przekonany, że Tusk „wywoła wojnę domową” i zaznacza, że „nawoływanie do tzw. wyjścia na ulicę akurat w tym miejscu to nie jest przypadek”. „Chce dokończyć bandyta to co rozpoczął w Smoleńsku. Jak się okaże że g. ugra i w Polsce poleje się krew to jak to rasowy zdrajca ucieknie z Polski zostawiając oszukanych samym sobie” – ocenił Jakimowicz.

W dalszej części wpisu aktor zastanawiać się zaczął też m.in. czy dom Donalda Tuska jest położony daleko od domu Aleksandra Kwaśniewskiego. „Oni nie rozumieją, że WOJNA to nie polega na tym, że oni atakują, dewastują i ubliżają a my będziemy się zawsze tylko bronić” – stwierdził dalej dziennikarz.

instagramCzytaj też:

Ludzie przyszli na „Nie czas umierać”. Zaskoczyli ich Daniel Craig i Rami Malek