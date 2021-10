Co dziś obejrzeć na Netflix? Oto lista nowości, które już pokochały tysiące widzów

Od dokumentów, po seriale, filmy i programy – oto, co ostatnio najchętniej oglądają użytkownicy Netfliksa. Sprawdźcie, czego jeszcze nie widzieliście i zasiądźcie do oglądania!

„Sprzątaczka”



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Lard zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Miłość jest ślepa: Brazylia”



Gospodarzami brazylijskiej wersji show są Camila Queiroz i Klebber Toledo. „Love is Blind” to program, który sprawdza, czy miłość naprawdę jest ślepa, czy też wygląd i wiek mają jednak spore znaczenie. Jego uczestnikami są single, którzy szukają kogoś, kto pokocha ich za to, kim naprawdę są, a nie za to, jak wyglądają. Zasiadają więc w odizolowanych kabinach, skąd odbywają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na swoją drugą połówkę. Bez kontaktu ze światem zewnętrznym i podglądania rozmówców w mediach społecznościowych muszą wybrać spośród nich przyszłego męża lub żonę. Dopiero po oświadczynach mogą po raz pierwszy w życiu zobaczyć osobę, której zaproponowali małżeństwo.



„Kasztanowy ludzik”



Serial jest adaptacją debiutanckiej powieści Sørena Sveistrupa, która została przetłumaczona na 28 języków i opublikowana w 50 krajach. Jego akcja rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia: na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Curcic) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą: zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).



„The Circle. USA”



To reality show bez scenariusza. Ośmiu uczestników programu zostaje poddanych kwarantannie i każdy z nich ma swoje mieszkanie, a pozostałych „graczy” poznaje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Uczestnicy rywalizują ze sobą w różnych konkursach na swoich platformach społecznościowych, aby zdobyć wpływy i ostatecznie wygrać główną nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Squid Game”



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.



„Britney kontra Spears”



Dziennikarka Jenny Eliscu i reżyserka Erin Lee Carr drążą temat walki Britney Spears o wolność, prezentując nieznane wcześniej wywiady i poufne materiały.



„Sportowe przekręty”



Prawdziwe zbrodnie i sport krzyżują się w tym serialu dokumentalnym o światowych skandalach relacjonowanych przez zaangażowane w nie osoby.



„Oszustki”



Młody milioner stanie się obiektem rywalizacji dwóch oszustek, zarabiających na życie wyłudzaniem pieniędzy od zamożnych mężczyzn.Czytaj też:

