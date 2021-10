Finał „Love Island. Wyspa Miłości”. Która z par zwyciężyła program?

Ostatnie tygodnie spędzili w luksusowej willi w Hiszpanii. Przez te dni poznawali się bliżej i połączyli w pary. Nie brakowało łez i rozstań, ale padły również pierwsze wyznania miłości. Do finału „Love Island. Wyspa Miłości” dotarły trzy pary – Wiktor i Magda, Adrian i Ola oraz Andrzej i Paulina.

Finał „Love Island. Wyspa miłości”

Każda z par przeszła długą drogę, by odnaleźć się w finale. Paulina długo odpychała Andrzeja, który wciąż zabiegał o jej względy. Nawet po tym, jak dziewczyna go rzuciła, nie chciał słyszeć o innych kobietach, pewien swoich uczuć do Pauliny. W końcu i ona zrozumiała, że nie ma się czego bać, a Andrzej jest mężczyzną dla niej. Wiktor i Magda są parą najdłużej i to oni pierwsi wyznali sobie w programie miłość oraz ogłosili, że są oficjalnie razem. Z kolei Adrian i Ola połączyli się zaledwie tydzień temu, jednak oboje zapewniają, że zrodziło się między nimi prawdziwe uczucie.

Pieniądze czy miłość?

Karolina Gilon zaprosiła wszystkie pary do kręgu ognia. Tym razem decyzja o wygranej należała jedynie do widzów. Jako pierwsi z programem pożegnali się Paulina i Andrzej. Zwycięzcami 4. edycji show zostali Magda i Wiktor. Teraz oni musieli podjąć decyzję – pieniądze czy miłość? Oboje losowali koperty. W kopercie Magdy był napis „0 zł”, a u Wiktora „100 tysięcy złotych”. To on musiał rozstrzygnąć, czy wybierze pieniądze, wówczas cała kwota powędrowałaby do niego, czy miłość i dzieli się wygraną z Magdą. Wiktor postawił na uczucie i swoją ukochaną.

Galeria:

Finał „Love Island. Wyspa Miłości”