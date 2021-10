Andrzej Kopiczyński, serialowy „Czterdziestolatek”, po 5 latach ma nowy nagrobek. Mamy zdjęcie mogiły

Andrzej Kopiczyński zmarł 12 października 2016 roku w wieku 82 lat. Dwa lata wcześniej stwierdzono u aktora chorobę Alzheimera. Został pochowany 19 października tego samego roku na warszawskich Powązkach. Do tej pory grób „Czterdziestolatka” był bardzo skromny. Córka zmarłego aktora tłumaczyła, że nie może zająć się tym miejscem, ponieważ przerastają ją formalności i kwestia utrzymania mogiły na Powązkach. Opłacenie nagrobka zaoferował minister kultury Piotr Gliński, jednak córka Kopiczyńskiego nie chciała się na to zgodzić. Teraz, po pięciu latach po śmierci aktora, doczekał się on nowej mogiły. Przedstawia on leśną kapliczkę z postacią Chrystusa. Zdjęcia nagrobka pojawiły się na Facebooku ABC Warszawy.

Andrzej Kopiczyński

Andrzej Kopiczyński urodził się 15 kwietnia 1934 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Wykształcenie zdobył na łódzkiej PWST, którą ukończył w 1958 roku. Zadebiutował na ekranie w 1957 roku w filmie Jerzego Kawalerowicza „Prawdziwy koniec wielkiej wojny”. Zamiary aktora skłaniające się ku sztuce dramatycznej radykalnie zmieniły się po roli inżyniera Stefana Karwowskiego w serialu „Czterdziestolatek” Jerzego Gruzy. Wielka popularność serialu skłoniła realizatorów do stworzenia w 1993 roku serialu „40-latek. 20 lat później”.

Kopiczyński zagrał także m.in. w „Znachorze”, „Ogniem i mieczem”, „Święta Wojna”, „Jarzębina czerwona”, „Motylem jestem, czyli romans 40-latka”. Aktor występował także w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie a także w bydgoskim Teatrze Współczesnym, Teatrze Bałtyckim w Koszalinie a także w warszawskich teatrów: Rozmaitości, Narodowym i Teatrze Na Woli. Od 1986 r. aktor związany był z warszawskim Teatrem Kwadrat.

W 2015 roku aktor nagrodzony został Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

