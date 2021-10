„Rolnik szuka żony”. Swietłana jeździła na quadzie z Krzysztofem. Bogusia: Dotykała go gdzieś tam

Przypomnijmy, każdy z bohaterów programu: 28-letnia Kamila, 55-letni Krzysztof, 26-letni Stanisław, 23-letni Kamil i 56-letnia Elżbieta, wybrali już po trzech faworytów na podstawie listów, które otrzymali po emisji pierwszego odcinka show Telewizji Polskiej. Teraz kandydatki i kandydaci zagościli w ich domach.



Elżbieta rozczarowana Ryszardem



Elżbieta najpierw spotkała się sam na sam z Markiem, któremu wyjawiła, że „całe życie jest fajna” jednak „faceci wokół niej już nie”. 56-latka po rozmowie z mężczyzną stwierdziła, że musiał on zgłosić się do programu dla popularności. Marek powiedział bowiem, że zazdrości młodym, że mają tyle programów dla siebie.

Później Elżbieta postanowiła rzucić kandydatom wyzwanie – mieli naprawić drzwi do toalety, które się nie domykały. Po całym dniu stwierdziła, że jest „rozczarowana” Ryszardem.

Stanisław nie ma faworytki, ale...



Marta Manowska odwiedzając Stanisława zapytała go wprost, czy ma już faworytkę. – Na razie cała trójka ma równe szanse – stwierdził mężczyzna. Później dodał jednak, że „zagadką jest dla niego Roksana”. – Co do Teresy i Oli mam takie 100 proc. zaufanie jeżeli chodzi o szczerość i intencje. Nie mówię, że nie ufam Roksanie, ale zaczynam się jej troszkę bardziej przyglądać – dodał.

Co z dziećmi?



Podczas rozmowy z Martą Manowską, Justyna, kandydatka, którą zaprosił do siebie Kamil, stwierdziła, że na dzieci poczekałaby „kilka lub kilkanaście lat”. To nieco zdziwiło rolnika, który jednak optymistycznie ocenił, że jeżeli między nimi byłoby dobrze, pewne wyobrażenia pewnie uległyby zmianie.

Iza była pod wrażeniem Kamila. Mówiła, że „ciągnie ją do niego”, a szczególną jej uwagę przykuły jego oczy. – Są skoncentrowane na osobie, do której mówi – tłumaczyła.

Kamila była przerażona



– Na chwilę obecną czuję przerażenie, bo nie wiem, co powiedzą o tym gospodarstwie. Mam nadzieję, że będą zadowoleni i zachwyceni – mówiła przed przyjazdem swoich wybranków Kamila.



Po przyjeździe mężczyzn, rolniczka stwierdziła, że „przy Adamie nie czuła iskierki”, jednak nie wykluczyła, że potrzebuje może więcej czasu. Dobrze oceniła jednak Jana i Tomasza.

Krzysztof jeździł na quadzie ze Swietłaną



Rolnik zabrał Bogusie, Swietłanę i Kasię na pole uprawne, a następnie zabawiał jazdą na quadzie. Jedyną z pań, która odważyła się towarzyszyć mu w jeździe, była Swietłana. – Swieta trochę tam wychodziła przed szereg tam do niego, dotykała gdzieś tam – stwierdziła później Bogusia.

