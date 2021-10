Tomasz Kot i Anja Rubik w nowym teledysku Maty. Są zdjęcia z planu

Rubik chwali się fotkami z planu teledysku Maty

Anja Rubik już wcześniej grała w wideoklipach polskich artystów. Pojawiła się między innymi w teledysku do „Chleba” Doroty Masłowskiej czy „Lost Me” Mary Komasy. Tym razem swoją obecnością zaszczyciła rapera Matę. Michał Matczak wydał teledysk do piosenki „Szafir”, jednej z kawałków na nowej płycie, zatytułowanej „Młody Matczak”. Reżyserem filmu był Maciej Adamczak. W dniu premiery klipu na YouTube, Rubik wstawiła na swojego Instagrama zdjęcia z planu produkcji.

Będzie hit?

Utwór „Szafir” na YouTube został odtworzony do tej pory ponad 670 tys. razy. Zebrał 96 tys. „kciuków” w górę. Co na temat piosenki i wideoklipu myślą internauci? „Mata ma potencjał nie tylko do muzyki, ale i aktorstwa. Oby tak dalej a zobaczymy go na dużym ekranie”; „Teledyski Maty lepsze, niż filmy Vegi”; „ Te klipy to jest coś, czego Polska potrzebowała” - możemy przeczytać w sekcji komentarzy na YouTube.

Mata

Michał Matczak, znany lepiej jako Mata ma zaledwie 21 lat, a już może się pochwalić wielkimi sukcesami na rynku muzycznym. Jego słynny utwór „Patointeligencja” w ciągu zaledwie kilku dni po opublikowaniu na platformie YouTube zyskał ponad 10 milionów wyświetleń. W tym roku artysta otrzymał dwa Fryderyki: w kategorii „debiut roku” i „album roku hip-hop”. Debiutancki krążek Maty czterokrotnie pokrył się platyną, a najnowsza płyta już w przedsprzedaży podwójną platyną.

