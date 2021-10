Gardias o usunięciu guza piersi: Pojawiły się małe komplikacje

Gardias dowiedziała się o tym, że ma nowotwór piersi w czerwcu, przy okazji rutynowego badania u lekarza. Jak się okazało, operację wycięcia zmiany trzeba było zrobić jak najszybciej. W ubiegłym tygodniu, w rozmowie z tygodnikiem „Świat i Ludzie” prezenterka podała, że jest już po operacji. – Dochodzę do sił w domu, wszystko jest w porządku – zdradziła.

Komplikacje podczas operacji Gardias

Szczegóły dotyczące operacji przekazała teraz Gardias na łamach magazynu „Party”. Jak się okazało, nie obyło się bez komplikacji. Guz znacznie urósł od czasu jej ostatniej wizyty u lekarza. – Pojawiły się małe komplikacje. Przed zabiegiem okazało się, że guz urósł niemal dwukrotnie – mówiła. – Całe szczęście zabieg się udał, a ja czuję się coraz lepiej – wyjaśniła.

Gardias czeka teraz na wyniki badań histopatologicznych, później zapadnie decyzja co do dalszego leczenia. – Rokowania są bardzo dobre. Na razie nie mogę nic dźwigać. Wkrótce zacznę rehabilitację ręki i specjalne masaże, które zapobiegają deformacji piersi – tłumaczyła. – Dostaję setki wiadomości od kobiet, które piszą, że dzięki mnie zaczęły się badać, zapisały też na USG swoje siostry i mamy. I to najlepszy dowód, że było warto – przyznała.

Dorota Gardias

Dorota Gardias w 1999 roku zdobyła tytuł Miss Lubelszczyzny, a rok później wybrana została najpiękniejszą studentką Lublina. Ma na swoim koncie także tytuły: Miss Tomaszowa Lubelskiego, Miss Chmielaków, Miss Nastolatek Zamojszczyzny, Miss Lata Zamojszczyzny, Miss Polonia Roztocza i Miss Dziennika Wschodniego. Startowała również w konkursie Miss Polonia.

Jako modelka znalazła się na okładkach magazynów takich jak: „CKM”, „Cosmopolitan”, „Twój Styl” czy „Moda & Styl”.

Pracę w mediach rozpoczęła w lubelskim oddziale TVP3. Od 2006 roku prezentuje pogodę na antenie TVN Meteo, od 2007 pracuje też w TVN24 i TVN. Prowadziła programy takie jak „Projekt plaża” i „Projekt plaża nocą” oraz „Meteo Maniak”.

