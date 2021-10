„Prince Charming”. Poznajcie bohaterów pierwszego, gejowskiego show w Polsce

Już we wtorek, 12 października w serwisie Player.pl zadebiutuje „Prince Charming”. Tytułowym księciem jest szukający wymarzonego partnera Jacek Jelonek. Panowie zamieszkali w hiszpańskiej willi, gdzie będą się wzajemnie poznawać i brać udział w zabawach, które przygotowała dla nich produkcja. Program poprowadzi podróżniczka i influencerka Aggie Lal, która na co dzień mieszka w Los Angeles. Poznajcie 13. kandydatów, którzy walczyć będą o miłość Jacka.

Jonatan Jądrzyk



Jonatan ma 21 lat i pochodzi z Poznania. Pracuje jako menadżer salonu z luksusową biżuterią. Jego hobby to taniec i sztuka.



Michał Buczkiewicz



Michał jest 24.letnim barberem, który marzy o tym, by w końcu być szczęśliwy.



Paweł Kosewski



Paweł przez większość życia pracował w gastronomii, teraz prowadzi własną działalność. Jest elegancki, lubi się bawić i łatwo nawiązuje nowe kontakty.



Wojtek Jordan



Wojtek pasjonuje się makijażem i uwielbia upiększać ludzi. Szczerze przyznaje, że boi się samotności, dlatego wciąż poszukuje wielkiej miłości.



Karol Wiaderny



Karol mieszka obecnie w Anglii. Nie lubi afiszować się ze swoją orientacją, ale zapewnia, że jest z niej dumny, choć to, że jest gejem, uświadomił sobie dopiero dziesięć lat temu.



Oliview Kubiak



Oliwier jest łagodny i miły, chyba, że ktoś zajdzie mu za skórę. Wtedy lepiej go unikać.



Arkadiusz Studziński



Arek przybył do programu, by uświadomić Polakom, że geje niczym się nie różnią od osób heteronormatywnych i tak samo jak one zasługują na miłość.



Maciej Przygoda



Maciek twierdzi, że nazwisko zobowiązuje, więc czerpie z życia ile się da. On również chce walczyć o prawa dla wszystkich osób nieheteronormatywnych.



Oskar Stańczak



Pod licznymi tatuażami kryje się wrażliwy facet, który prowadzi salon fryzjerski. Oskar przyznaje, że nie ma łatwego charakteru, ale odpowiedniej osobie da się poskromić.



Marek Misztal



Marek mieszka w Berlinie. Jest bardzo energicznym mężczyzną, którego wszędzie pełno i który jest bardzo dumny z tego, kim jest.



Markucjo Kupiecki



Merkucjo nie miał w życiu łatwo. Po tym, jak zrobił coming out, poproszono go, by wyprowadził się ze swojej miejscowości, by on i jego rodzina nie stali się obiektem plotek. Marzy o wielkiej miłości.



Mateusz Kozioł



Mateusz tańczył i zajmował się modelingiem. Lubi się dobrze ubrać i ma fajny charakter, którym chce oczarować księcia.



Krzysztof Komorowski



Krzysztof pracował dla wielkich modowych marek, w związku z czym mieszkał już w Danii i USA. Obecnie jego dom jest w Berlinie. Lubi aktywne życie i jazdę konną.

