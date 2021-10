Grecki bogacz zapłacił milion dolarów za kolację z polską aktorką. Którą?

Natalia Janoszek brała udział w wielu zagranicznych konkursach piękności, a na jednym z nich została dostrzeżona przez bollywoodzkiego producenta filmowego. Później wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Aktorka ma na swoim koncie kilka filmów w Bollywood, a nawet Hollywood. Swoją popularność gwiazda wykorzystuje często w celach charytatywnych.

Milion dolarów za kolację z polską aktorką

Janoszek współpracuje między innymi z platformą umożliwiającą przeprowadzanie aukcji w internecie. Tam właśnie wystawiła do licytacji kolację ze sobą. Aukcję wygrał grecki milioner Victor Restis, który zapłacił za to niemal milion dolarów! – Kolacja ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu. Prawdopodobnie po 18 października wybiorę się do Aten na spotkanie. Nie ukrywam, że się cieszę, bo pomożemy wielu różnym fundacjom – mówiła w „Dzień dobry TVN” Janoszek.

Victor Restis jest jednym z najbardziej znanych i bogatych biznesmenów w Grecji. Swoją fortunę zarobił na firmach związanych z żeglugą, posiada również udziały w najpoczytniejszych gazetach greckich. Mężczyzna słynie ze swojej hojności i często wpłaca ogromne sumy na różne cele charytatywne.

