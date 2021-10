Helena Modrzejwska ikoną Google i swojej epoki

Helena Modrzejewska urodziła się 12 października 1840 roku w Krakowie. Była nieślubnym dzieckiem Józefy Bendy (wdowy po majętnym kupcu). Wyjście na scenę umożliwił jej związek z Gustawem Zimajerem. Zaczynała od występów w niewielkich teatrach w Bochni, Nowym Sączu, czy Rzeszowie.

W 1862 roku zadebiutowała na deskach teatru we Lwowie. Kolejne lata kariery szybko przyniosły jej rozgłos, a także kontrakty z coraz większymi teatrami. Od 1863 roku grała w Stanisławowie i Czernowcach. Pojawił się nawet pomysł jej występów na scenach wiedeńskich, jednak ze względu na barierę językową nigdy nie został on wdrożony w życie. Od 1865 roku Modrzejewska występowała w Krakowie, a trzy lata później pojawiła się na scenach w Warszawie.

Helena Modrzejewska gwiazdą w USA

Ogromnym krokiem w jej karierze była emigracja do USA w 1976 roku. Wraz z rodziną osiedliła się w Kalifornii. Wraz z nią wyemigrowali również jej przyjaciele, w tym Henryk Sienkiewicz.

Po intensywnej nauce języka angielskiego i obyciem się z nowym miejscem zamieszkania Modrzejewska postanowiła przyjąć nowy pseudonim sceniczny – Helena Modejska, i zaczęła podbój amerykańskich i angielskich scen. Szybko stała się gwiazdą znaną głównie z odgrywania ról z repertuaru szekspirowskiego.

Modrzejewska z carskim zakazem

Polska aktorka wykorzystała swoją sławę również do celów politycznych. W 1893 roku wystąpiła podczas kongresu w Chicago, gdzie wygłosiła odczyt o sytuacji kobiet w zaborze pruskim i rosyjskim. Jej występ po oburzył cara do tego stopnia, że wydał on ukaz, przez który nie miała prawa wjazdu na teren Rosji.

Helena Modrzejewska po raz ostatni odwiedziła Polskę na przełomie 1902 i 1903 roku. W tym czasie wystąpiła na scenach we Lwowie, Poznaniu i Krakowie. Niewiele później jej kariera dobiegła końca. W 1907 roku zakończyło się jej 2-letnie tournée, po którym na scenie pojawiała się już tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Zmarła 8 kwietnia 1909 roku w Bay Island w East Newport w Kalifornii. Jej pogrzeb miał miejsce w Los Angeles. Nieco później jej szczątki przeniesiono do Krakowa. Mowę pożegnalną wygłosił wówczas Henryk Sienkiewicz, a cała uroczystość przerodziła się w manifestację patriotyczną.

Grób Modrzejewskiej położony jest przy głównej alei na cmentarzu Rakowickim, w kwaterze 54.