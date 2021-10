„Władca Pierścieni” od Amazona. W serialu pojawią się czarnoskórzy hobbici

Trylogia „Władcy pierścieni” stworzona przez Petera Jacksona jest uważana za jedną z najbardziej udanych i popularnych serii filmowych wszech czasów, a sukces filmów skłonił reżysera kilka lat później do podobnej adaptacji „Hobbita”. Na podobny tryumf z pewnością liczy Amazon, produkując serialową wersję „Lord of the Rings”. Będzie to jedna z najdroższych stworzonych dotąd telewizyjnych serii. Sam 1. sezon miał kosztować około 465 mln dolarów. W sierpniu, z okazji zakończenia zdjęć na planie, twórcy pokazali pierwsze zdjęcie z nadchodzącej produkcji. Zdradzono także, że serialowego „Władce Pierścieni” zobaczyć będziemy mogli 2 września 2022 roku.

Kim są Harfootowie?

Co jakiś czas docierają do nas nowe informacje dotyczące serialu, na który z pewnością czekają miliony fanów J.R.R. Tolkiena. Ostatni z takich „smaczków” zdradził Lenny Henry, który należy do obsady „Władcy Pierścienia” Amazona. W rozmowie z Saturday Live BBC Radio 4 mówił o różnicach między filmową a serialową adaptacją. Zapewnił, że w nadchodzącej serii będziemy mieli do czynienia z większą różnorodnością i wzmocnieniem pozycji kobiet.

- Jestem Harfootem, ponieważ Pojawiają się czarni hobbici, ja jestem czarnym hobbitem i to jest wspaniałe. I co jest znaczące, jeśli chodzi o tę serię książek, to że jest to prequel epoki, którą oglądaliśmy w filmach. Opowiadamy o wczesnych dziejach Shire i środowiska Tolkiena, więc jesteśmy rdzenną populacją Harfootów. Jesteśmy hobbitami, ale nazywamy się Harfootami, jesteśmy wielokulturowi i jesteśmy plemieniem, a nie rasą, więc jesteśmy czarni, azjatyckiego pochodzenia, brązowi, nawet Maorysi są między nami - wyjaśniał aktor.

Harfootowie swojej wczesnej historii żyli na niższych podgórzach Gór Mglistych w Dolinie Anduiny z rzeką Gladden na południu i małym zalesionym terenem (później w tym miejscu był Eagle Eyrie w pobliżu Wysokiej Przełęczy) na północy. Żyli w norach, które nazywane były Smialami. Byli w bardzo przyjaznych stosunkach z krasnoludami, którzy podróżowali przez Wysoką Przełęcz.

Serial „Władca Pierścieni” – fabuła

Serial, nad którym pracuje Amazon Studios, pokaże historie, które działy się podczas Drugiej Ery Śródziemia, czyli tysiące lat przed wydarzeniami opisanymi w „Hobbicie”. Druga Era to mroczny czas w dziejach Śródziemia. Trwała ona 3441 lat, a zaczęła się w momencie pokonania Morgotha, czarnoksiężnika, który był o wiele potężniejszy od Saurona. W serialu poznamy historię królestwa Numenoru oraz dowiemy się, jak Sauron zdobył tak wielką moc.

